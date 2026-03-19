I convocati ufficiali scelti da Nagelmann per i prossimi impegni della Germania

Giammarco Probo 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 16:09)

Si avvicina sempre di più la pausa nazionali e ogni nazione sta comunicando i convocati scelti dal proprio Ct. In casa GermaniaJulian Nagelsmann ha diramato la lista dei giocatori convocati per le amichevoli in programma contro la Svizzera (27 marzo) e il Ghana (30 marzo). L'allenatore ex Bayern ha scelto di portare due volti nuovi in nazionale, si tratta delle due giovani stelle Lennart Karl e Jonas Urbig.

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I convocati della Germania scelti da Nagelsmann — Portieri: Baumann (Hoffenheim), Nubel (Stoccarda), Urbig (Bayern Monaco).

Difensori: Anton (Borussia Dortmund), Brown (Eintracht), Gross (Brighton), Pavlovic (Bayern Monaco), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Stach (Leeds), Tah (Bayern Monaco),Thiaw (Newcastle), Vagnoman (Stoccarda)

Centrocampisti: Kimmich (Bayern Monaco), Gnabry (Bayern Monaco), Goretzka (Bayern Monaco), Havertz (Arsenal)

Attaccanti: Karl (Bayern Monaco), Leweling (Stoccarda), Nmecha (Borussia Dortmund), Sané (Galatasaray), Undav (Stoccarda), Wirtz (Liverpool), Schade (Brentford), Woltemade (Newcastle).

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Le dichiarazioni del tecnico sulle assenze dai convocati — LE PAROLE DI NAGELSMANN SU URBIG E KARL - "Ci sono giocatori coinvolti che ancora non conosciamo bene e che potranno mettersi in mostra".

IL GIUDIZIO SUGLI ASSENTI DALLE CONVOCAZIONI -"Ci sarebbe piaciuto averlo con noi, ma gli stiamo dando il tempo necessario per recuperare, ha detto Nagelsmann. In merito agli assenti, come l'attaccante del Milan Niclas Fullkrug, oltre ad Adeyemi e Stiller, ha aggiunto: "Si tratta di capire chi si integra bene con gli altri".

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