L'allenatore tedesco ha parlato del talento del Liverpool al termine della sfida contro Lussemburgo, vinta per 4-0 dalla Germania

Luca Paesano Redattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 12:55)

Florian Wirtz non sta attraversando certamente un periodo felicissimo dal punto di vista realizzativo. Dopo esser stato acquistato in estate dal Liverpool per l'astronomica cifra di 150 milioni di euro, il trequartista tedesco sta faticando a trovare la sua dimensione giusta ai Reds e sta accusando l'impatto con la Premier League. Anche ieri sera in nazionale, tuttavia, non è riuscito ad essere protagonista nonostante i 4 gol segnati dalla Germania contro il Lussemburgo.

Nagelsmann su Wirtz: "Lo vedo libero e sereno" Al termine della sfida, anche il CT della Germania Julian Nagelsmann è stato interrogato sul calo di rendimento in zona gol del talento tedesco. Il tecnico ha respinto al mittente ogni insinuazione, prendendo le difese di Wirtz: "Ha fatto bene, ha creato molte azioni e si è proposto molto. Flo è il giocatore che crea più occasioni in Premier League; non è colpa sua se i suoi compagni non le creano. Le statistiche non raccontano nemmeno un terzo della verità. Deve abituarsi al fatto che il campionato è un po' più fisico che da noi. Ha fatto molto bene contro il Lussemburgo".

E ancora, Nagelsmann ha sottolineato di aver trovato un ragazzo sereno, tutt'altro che sotto pressione come invece lo si dipinge: "Lo vedo completamente libero. Flo è un giocatore che sa di cosa è capace e come funzionano le cose nel calcio. Ha dovuto lavorare sodo. Sappiamo come funzionano le cose: appena segna tre gol, è il grande acquisto. Per ora è solamente un po' costoso, ma questo non lo disturba".