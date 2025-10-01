La bandiera dei Reds ci va giù pesante contro squadra e allenatore puntando il dito contro il mercato e delle scelte ritenute discutibili che stanno mettendo in pericolo la stagione

Alessandro Stella 1 ottobre - 11:26

Quando Jamie Carragher parla del Liverpool la sua autorevolezza sale alle stelle. Per sfortuna dei Reds però l'ex difensore inglese nonché assoluta bandiera del club spesso ci va giù pesante nei commenti. Come è accaduto dopo la sorprendente sconfitta (0-1) degli uomini di Arne Slot sul campo del Galatasaray, nella seconda giornata di Champions League.

"Oggi il Liverpool non gioca a calcio ma a basket. Si va da una parte all’altra del campo senza controllo. Una grande squadra non può permettersi tutto ciò. Ma in realtà attualmente io non vedo in loro una squadra di alto livello. Serve ritrovare un po' di fiducia e stabilità, perché al momento mi sembra un disastro", sono state le dure parole di Carragher.

Carragher stuzzica il Liverpool e Slot: "Arne deve iniziare a guadagnarsi i suoi soldi" — L'attuale opinionista di Sky Sports ha proseguito la sua severa analisi soffermandosi anche sul tecnico del Liverpool: "Slot deve sistemare la situazione. Quest'ultimo ko non mi sorprende, hanno perso col Crystal Palace sabato e hanno avuto numerosi problemi in altre gare tra cui quella contro il Newcastle. Fin dall'inizio del campionato non hanno brillato".

E poi Carragher ha incalzato ancora Slot e critica la campagna di acquisti dei Reds: "Ovviamente penso abbiano un allenatore fantastico. La scorsa stagione il Liverpool era una squadra di alto livello e ha vinto la Premier League. Tuttavia adesso credo che Slot debba davvero iniziare a guadagnarsi i suoi soldi. Perché quest'anno per ora è come se abbiano cosparso solo un po' di polvere di stelle coi trasferimenti. Ma non hanno guadagnato nulla in attacco e hanno perso molto in difesa".

"Wirtz dovrebbe sedersi un po' in panchina, finora non è stato un acquisto eccezionale" — Nel mirino del difensore -attualmente secondo per numero di presenze complessive nel Liverpool con oltre 700 partite giocate tra il 1996 e il 2013- c'è soprattutto Florian Wirtz. Il trequartista tedesco, arrivato ad Anfield in estate per oltre 100 milioni di sterline, non sta affatto brillando in questo avvio di stagione: "Wirtz è fuori contesto, forse è il momento che si sieda per qualche giornata in panchina. Penso che finora non è stato un acquisto eccezionale per il Liverpool, ma non credo che il club sia stato altrettanto eccezionale per lui. Devono trovarsi e cercare di far funzionare le cose nel miglior modo possibile".

"È un ragazzo giovane, che è arrivato in un nuovo campionato e ha ancora molto tempo davanti a sé. Nessuno mette in dubbio che nelle ultime stagione sia stato uno dei migliori giocatori in Germania. Ma sappiamo pure come gli standard della Premier League siano più alti di quelli della Bundesliga. Probabilmente è un campionato più veloce. Non gli viene permesso di tirare e non è a suo agio", ha chiosato Carragher.