Nato e cresciuto nel club della sua città, in estate il laterale inglese cambierà squadra. E ai tifosi dei Reds le modalità non sono piaciute, al punto da fischiarlo

Alessandro Savoldi 12 maggio 2025 (modifica il 12 maggio 2025 | 12:16)

Ormai è certo: Alexander-Arnold lascerà il Liverpool a fine stagione. La destinazione, seppur non ancora ufficiale, è quasi sicuramente Madrid, sponda Real, con il terzino inglese che farà parte delle armi a disposizione di Xabi Alonso per la prossima stagione. Ad Anfield il mancato rinnovo non è certo stato ben accolto.

La traiettoria di Alexander-Arnold a Liverpool — Trent Alexander-Arnold è per il Liverpool qualcosa di più di un semplice giocatore. Cresciuto nel vivaio dei Reds, con la squadra della sua città ha vinto tutto, in patria e in campo internazionale. Prima con Klopp e infine con Slot ha trovato il suo spazio ed è diventato uno dei migliori interpreti al mondo tra i terzini destri. Una crescita e una storia che lo hanno reso una sorta di figliol prodigo per i tifosi del club. Tuttavia, il rapporto tra il calciatore e la tifoseria, dopo l’annuncio della separazione a fine anno, si è rotto irrimediabilmente. L’addio a zero non va giù alla Kop e in generale ai sostenitori della squadra. Un malcontento nei confronti del giocatore che è stato manifestato anche nell’ultima partita ad Anfield, la prima giocata da Alexander-Arnold dopo l'ufficialità del suo trasferimento.

Il commento di Slot e Carragher sulla situazione — Della situazione han parlato diverse personalità rilevanti nel mondo del calcio inglese, a partire dal tecnico del Liverpool, Arne Slot. In conferenza stampa l’olandese ha detto: “Non penso che Alexander-Arnold sia stato distratto dai fischi, bisogna dargliene atto, così come alla squadra. Anzi, quando è entrato abbiamo fatto i migliori 20 minuti della nostra partita”.

Ancor più dure le parole di Jamie Carragher, bandiera del club e da qualche anno uno dei principali opinionisti calcistici in Gran Bretagna. “Così è come funziona il gioco [per i fischi]. Si parlerà solo di questo dopo la partita, oggi e sui giornali domani. Sono sorpreso dalla quantità però. In un pubblico di 60.000 persone, non ci sono dubbi che qualcuno sia infelice di questa situazione. Ed è comprensibile. Per me, l’ho già detto e lo ripeto, non bisognerebbe fischiare nessun giocatore che indossa la maglia del club e scende in campo, specialmente se vince spesso trofei. Fischiare uno dei giocatori della tua squadra non fa per me”.

Anche Lineker e Shearer sostengono Alexander-Arnold — La posizione di Carragher è simile a quella di Gary Lineker e Alan Shearer, altre due leggende del calcio d’oltremanica. “Ci sono stati tanti fischi” ha iniziato Lineker, “e a me non è piaciuto. Dopo tutto ciò che ha fatto, è un ragazzo del posto, ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. Ha dato tutto, ha vinto tutto per quel club. Capisco che siano arrabbiati, perdono uno dei loro migliori giocatori e lo fanno a zero. Ma i calciatori sono esseri umani”. Lineker ha quindi concluso: “Non hanno fischiato tutti, e sono tifosi incredibili, quelli del Liverpool, ma provo un po’ di disappunto”.

Dello stesso avviso anche Alan Shearer: “Non mi è piaciuto. Non mi piace quando i tifosi fischiano i giocatori, specialmente dopo tutto quello che ha fatto per il Liverpool. Capisco possa essere una minoranza. Ammiro e rispetto i tifosi del Liverpool, ma chiunque abbia fischiato… dai, ma davvero? La cosa brutta è che fischiano uno di loro, della loro città, dopo tutto quello che ha fatto per il club. Non una bella cosa, davvero. Non mi piace proprio”.

Con due partite ancora da disputare in Premier League, Alexander-Arnold e il Liverpool torneranno ad Anfield Road per l’ultima giornata contro il Crystal Palace. Vedremo se questa volta la reazione del tifo dei Reds sarà diversa.