Nelle ultime settimane, vuoi la vittoria della Premier, vuoi l'aria primaverile, ci sono stati dei plot-twist, come direbbero in Inghilterra, niente male che hanno portato alle permanenze di Mohamed Salah e Virgil van Dijk . Le due leggende dei Reds, che sembravano realmente al passo d'addio giusto qualche mese fa, hanno prolungato i loro contratti con la squadra allenata da Arne Slot e, nella giornata di ieri, hanno festeggiato la vittoria del titolo, così come Alexander-Arnold, un altro che, almeno sembra, destinato a lasciare.

Parole che riaprono spiragli che sembravano ormai chiusi come affermato anche dallo stesso calciatore inglese, sempre durante i festeggiamenti: "L'ho detto per tutta la stagione, non ho intenzione di scendere nei dettagli sul mio futuro, non voglio parlarne. Giorni così sono ovviamente speciali, per me e per il Liverpool".