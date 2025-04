Klopp torna in panchina? L’ex Liverpool nel mirino di due big del calcio

Un anno dopo l'addio al Liverpool, l'allenatore tedesco potrebbe tornare a sedersi su una panchina importante

Jacopo del Monaco 17 aprile - 15:41

Jürgen Klopp, ex allenatore del Borussia Dortmund e del Liverpool, da ottobre lavora per il gruppo Red Bull: la sua nuova mansione consiste nel coordinamento delle attività riguardanti le squadre di calcio del marchio austriaco, come il Lipsia ed il Salisburgo. Il classe 1967, però, potrebbe tornare in panchina un anno dopo l'addio ai Reds.

Klopp torna ad allenare? In questi anni, Klopp ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori in circolazione. Col Borussia Dortmund, allenato dal 2008 al 2015, ha vinto molto a livello nazionale: 2 Bundesliga, 1 DFB-Pokal (Coppa di Germania e 2 Supercoppe tedesche. Coi Borussen (prussiani), è arrivato in finale di Champions League nella stagione 2012/2013, persa 1-2 contro il Bayern Monaco.

Il classe 1967, ad ottobre del 2015, ha accettato la proposta del Liverpool prendendo il posto dell'esonerato Rodgers. Nella sua prima stagione inglese, ha raggiunto la finale di Europa League, persa contro il Siviglia. Nel 2018, torna in finale di Champions, ma perde contro il Real Madrid allenato da Zidane. La stagione seguente il Liverpool torna in finale della massima competizione europea e vince contro il Tottenham, portando Klopp tra i migliori allenatori al mondo.

La stagione 2019/20, quella colpita dalla pandemia, ha portato nella bacheca dei Reds 3 trofei: Supercoppa UEFA, Mondiale per Club e Premier League, che mancava da 30 anni. Negli ultimi anni coi Reds, il Normal One ha vinto 2 Carabao Cup, 1 FA Cup e 1 Community Shield, tornando nuovamente in finale di Champions nel 2022 contro il Real, perdendo di nuovo.

Brasile e Real Madrid vogliono il tedesco Come riportato dal sito brasiliano UOL, Klopp potrebbe tornare in panchina a breve. Alcune persone vicine all'allenatore tedesco, infatti, hanno dichiarato che l'ex Liverpool lascerebbe l'incarico di dirigente della Red Bull solo per il Real Madrid, dove andrebbe a sostituire Carlo Ancelotti, e per la Nazionale Brasiliana. Per il ritorno in panchina, Klopp sarebbe disposto a rinunciare all'alto stipendio che percepisce attualmente, cioè circa 12 milioni di euro a stagione.