Klopp sulla Red Bull: “È fantastico ma non volevo calpestare i piedi a nessuno”

Klopp risponde alle critiche

Nel corso del podcast 'Just Luppen' dei fratelli Toni e FelixKroos, Jürgen Klopp ha parlato in prima persona della posizione di 'Head of Global Soccer' che andrà ad assumere con la Red Bull e ha dichiarato: "È sempre stato chiaro, almeno per me, che non avrei fatto nulla. E poi è emersa la storia di Red Bull. Onestamente, è fantastica per me. Non posso fare molto, ma capisco un po' di calcio. Ho, per essere chiaro, mai monitorato la storia di Red Bull in modo così critico. Certamente non volevo pestare i piedi a nessuno. E personalmente amo tutti i miei ex club. Non so esattamente cosa avrei potuto fare affinché tutti fossero felici. Non è che arrivo lì e debba tirare fuori il carro dal fango. Ogni club ha il suo amministratore delegato, ognuno ha il suo direttore sportivo, ognuno ha un grande allenatore. Nessuno di noi avrebbe sognato che questo potesse accadere prima o poi".