Klopp-Red Bull, anche un suo ex giocatore al veleno: “Scioccante e triste”

Klopp-Red Bull, anche un suo ex giocatore come Kevin Grosskreutz si schiera contro la decisione dell'ex allenatore. Parole al veleno.

Enrico Pecci 24 ottobre - 20:09

È stato un pilastro del suo Borussia Dortmund tra il 2009 e il 2015, condividendo con Klopp due Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa nazionale in 236 partite complessive. Proprio per il suo lungo rapporto con l'ex allenatore, Kevin Grosskreutz non le ha mandate a dire dopo la sua decisione di unirsi alla galassia Red Bull.

Grosskreutz contro Klopp: "Penso che sia una me... che faccia una cosa del genere" — Al podcast Viertelstunde Fußball, il 36enne ritiratosi tre anni e mezzo fa ha rivelato: "È piuttosto scioccante e triste. Quando ci incontreremo, gli dirò personalmente che penso che sia una me... che faccia una cosa del genere!".

"Pensavo di stare sognando. Poi ho sperato che fosse una fake news. Due ore dopo, però, era ufficiale. È stato piuttosto scioccante e triste. In qualche modo non l'ho ancora capito. Non riesco ancora a capirlo bene. Tuttavia è un mio amico e gli devo molto. E gli sarò sempre grato", ha chiarito l'ex centrocampista.

Klopp-Red Bull, una scelta che continua a far discutere — Una scelta, quella di Klopp, che ha fatto storcere il naso a molti. Grosskreutz ha infine concluso: "Come tifoso di calcio, penso che questa cosa faccia schifo, per dirla senza mezzi termini! Ma, come amico, devi accettare le decisioni prese. Quando ci incontreremo, gli dirò comunque personalmente quello che penso".

Visualizza questo post su Instagram