Klopp si presenta alla Red Bull: “Non vedo l’ora. Sarà un passo avanti per la mia carriera”

"La Red Bull mi offre la modalità perfetta per tornare"

L'esperto e vincente allenatore tedesco, si presenta in un video. Ecco quanto tradotto. "Ciao, qualcuno di voi potrebbe averlo già letto, qualcun altro ancora no. Dal 1 gennaio 2025 sarò responsabile della società di calcio globale Red bull e non vedo l’ora. Qualche mese fa ho detto che non mi vedevo più “in panchina” ed è ancora così, ma amo ancora il calcio e amo ancora lavorare, e Red bull mi dà la modalità perfetta per farlo. Voglio condividere l’esperienza che ho accumulato negli anni. Sappiamo tutti che ci sono molti altri manager di successo ma nella mia Carriera ho combattuto per le promozioni, per le retrocessioni, per i titoli e per i trofei. A volte abbiamo fallito, a volte abbiamo avuto successo, e non è facile avere a che fare con tutto ciò, ma è possibile. Poi voglio imparare di nuovo perché quando lavori e giochi ogni 3 giorni, hai a stento il tempo di farlo e ora ho il tempo e l’opportunità, voglio vedere e percepire e capire cosa è utile per il calcio. Anche per lo sviluppo del calcio. Come ho detto, non vedo l’ora di farlo. Ma ora torno in vacanza, ci vediamo a gennaio”