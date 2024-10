Klopp, ritorno da dirigente: nuovo ruolo nella galassia Red Bull

"Ad oggi per me come allenatore è tutto. Non ho deciso di smettere per capriccio, è stata una decisione meditata". Lo aveva annunciato Jurgen Klopp in una delle sue ultime interviste rilasciate in estate. Le intenzioni dell'ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool sono confermate: il tedesco è vicino al ritorno nel nuovo ruolo da dirigente.