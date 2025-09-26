Enrico Pecci

| Redattore

Nato e cresciuto a pane e calcio, ho iniziato il mio percorso dalla piazzetta sotto casa, dove la passione per questo sport prende forma, fino ad arrivare agli stadi e alla scrittura giornalistica. Il calcio non è mai stato solo un interesse, ma un linguaggio quotidiano, un punto di osservazione privilegiato da cui leggere storie, persone e territori. Da quasi dieci anni collaboro con diverse testate giornalistiche, occupandomi di informazione sportiva a 360 gradi. Nel corso del tempo ho maturato esperienza nella produzione di articoli, analisi, approfondimenti e contenuti editoriali, affiancando all’attività giornalistica anche la gestione dei canali social, con l’obiettivo di valorizzare i contenuti e rafforzare il dialogo con i lettori. Derbyderbyderby è l’ultima grande famiglia professionale che mi ha accolto, un progetto in cui continuo a crescere e a raccontare il calcio con lo stesso entusiasmo di sempre, unendo esperienza, curiosità e voglia di migliorarmi costantemente.