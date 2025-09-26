Enrico Pecci

Palermo-Sudtirol, statistiche e precedenti: è tutto dalla parte dei rosanero
Tutto sul match di Serie B
Nato e cresciuto a pane e calcio, ho iniziato il mio percorso dalla piazzetta sotto casa, dove la passione per questo sport prende forma, fino ad arrivare agli stadi e alla scrittura giornalistica. Il calcio non è mai stato solo un interesse, ma un linguaggio quotidiano, un punto di osservazione privilegiato da cui leggere storie, persone e territori. Da quasi dieci anni collaboro con diverse testate giornalistiche, occupandomi di informazione sportiva a 360 gradi. Nel corso del tempo ho maturato esperienza nella produzione di articoli, analisi, approfondimenti e contenuti editoriali, affiancando all’attività giornalistica anche la gestione dei canali social, con l’obiettivo di valorizzare i contenuti e rafforzare il dialogo con i lettori. Derbyderbyderby è l’ultima grande famiglia professionale che mi ha accolto, un progetto in cui continuo a crescere e a raccontare il calcio con lo stesso entusiasmo di sempre, unendo esperienza, curiosità e voglia di migliorarmi costantemente.
Tutto sul match di Serie B
La presentazione del nuovo tecnico
Il risultato simulato
La simulazione del risultato
È tempo di recuperi in Serie A
Le parole a caldo nel post partita
Paura per la leggenda verdeoro
È la settimana della Supercoppa italiana
Parla il bomber del Parma di Cuesta
Il risultato simulato dall'Intelligenza Artificiale
La Carta d'Identità delle due rose
Il risultato simulato dall'Intelligenza Artificiale
Le dichiarazioni del Ct degli Azzurrini
Il risultato simulato dall'Intelligenza Artificiale
Big match nel girone C di Serie C
Occhio ai subentranti
La simulazione del risultato
La simulazione dell'Intelligenza Artificiale
Si chiude il turno infrasettimanale di Serie A
Il post partita con i due allenatori
Tutto quello che c'è da sapere sul match
Il Clasico è più di una partita di calcio
Super sfida all'Emirates
Novità sul ritorno in campo di Musiala
Parole al miele del tecnico italiano
Un altro Derby lombardo infiamma il turno di Serie A
Ultima di Serie A prima della seconda sosta
Il post partita di Champions
Come cambia la classifica dopo il weekend
Quote e pronostico della partita