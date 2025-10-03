Atalanta-Como, lo spettacolo è assicurato: il pronostico di DDD

Atalanta-Como, va in scena un altro Derby lombardo prima della sosta per le Nazionali. Il pronostico di DDD

Enrico Pecci Redattore 3 ottobre - 18:02

Ultimo turno di Serie A prima della seconda sosta per le Nazionali. Sabato sera, alle ore 20:45, i riflettori saranno puntati su Bergamo per Atalanta-Como. Il Derby lombardo promette gol e spettacolo, con la Dea di Ivan Juric che è reduce dall'importante successo in Champions League contro il Club Brugge.

Atalanta-Como, il momento delle due squadre — L'Atalanta ha finora raccolto 9 punti nelle prime cinque giornate di Serie A. Prima della rimonta sul Brugge, i nerazzurri hanno travolto 4-1 il Lecce e successivamente vinto 0-3 in casa del Torino e pareggiato 1-1 allo Stadium contro la Juventus. In Champions League la formazione bergamasca ha esordito con una sconfitta per 4-0 sul campo del Paris Saint-Germain: si tratta dell'unico ko per Juric e la sua squadra nelle prime sette partite disputate tra Serie A e Champions League.

La lista degli infortunati è già lunghissima per Juric. Non saranno infatti della partita Bakker, Bellanova, De Ketelaere, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Scamacca e Zalewski. Per il Como, invece, saranno assenti Diao, Dossena, Sergi Roberto, Van der Brempt. Rodriguez e de Roon sono squalificati.

Il Como di Cesc Fabregas si trova in ottava posizione con 8 punti collezionati nei primi cinque turni. Dopo la sconfitta in casa del Bologna, i Lariani hanno pareggiato con lo stesso risultato, 1-1, contro Genoa prima e Cremonese nell'ultimo weekend. In mezzo però c'è stato l'importante successo esterno sul campo della Fiorentina di Pioli.

Atalanta-Como, quote e pronostico del match di Serie A — Atalanta-Como è una partita equilibrata anche per i bookmakers, con i padroni di casa leggermente favoriti. L'1 si gioca infatti a quota 2.20, il 2 a 3.25. A 3.40 il pareggio. Sono attesi gol nel match: l'Over 2,5 è dato in lavagna a 1.80, l'Under a 2.00. Goal a 1.60, con il NoGoal bancato invece a 2.20. Infine, il risultato esatto più probabile è il pareggio per 1-1, che si punta a quota 6.50.