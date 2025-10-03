Atalanta-Como, dove vedere il derby lombardo in tv e streaming LIVE

I nerazzurri, nonostante le tante assenze per squalifica ed infortuni, cercheranno la vittoria contro la squadra di Fábregas

Jacopo del Monaco 3 ottobre - 12:59

Il derby lombardo tra Atalanta e Como andrà in occasione della sesta giornata di Serie A e, di seguito, scoprirete dove si potrà vedere. Le due compagini si affronteranno presso il Gewiss Stadium alle ore 20:45 di domani sera.

Come arrivano le due squadre all'incontro — In questo momento, l'Atalanta allenata da Ivan Jurić ha totalizzato 9 punti nella massima divisione italiana. Negli ultimi tre match, i nerazzurri hanno vinto prima 4-1 contro il Lecce e poi 0-3 in casa del Torino, mentre la scorsa giornata ha conquistato un punto avendo pareggiato 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus. In Champions League, invece, gli Orobici hanno esordito con una sconfitta per 4-0 contro il Paris Saint-Germain ed una vittoria casalinga per 2-1 contro il Club Brugge decisa dalle reti di Samardzić e Pašalić.

Il Como di Cesc Fábregas, invece, si trova in ottava posizione dopo aver totalizzato 8 punti. Dopo la sconfitta in casa del Bologna, i Lariani hanno pareggiato con lo stesso risultato, ovvero 1-1, contro Genoa prima e Cremonese poi e, in mezzo a questi due match, ha battuto 1-2 la Fiorentina in trasferta grazie alla rete di Addai nei minuti di recupero. Dopo la partita di Firenze, il Como ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia vincendo 3-0 contro il Sassuolo.

Probabili formazioni — Ad eccezione dei portieri, l'Atalanta è in emergenza su tutti i reparti. In difesa mancheranno Scalvini, Kossounou, Kolasinać e Bakker per infortunio. A centrocampo non ci sarà capitan De Roon per squalifica e mancheranno gli infortunati Zalewski e Bellanova. In attacco, invece, Jurić dovrà fare a meno di De Ketelaere e Scamacca. Per quanto riguarda il Como, nel reparto offensivo non ci sarà ancora Diao mentre JesusRodríguez deve scontare 3 giornate di squalifica. In difesa, Fábregas non potrà contare su Dossena, Sergi Roberto e Van Der Brempt.

ATALANTA (3-4-1-2): Carenesecchi; Obric, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Pašalić, Éderson, Bernasconi; Samardzić, Sulemana; Krstović. All: Jurić

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, D. Carlos, Kempf, A. Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Nico Paz, Kuhn; Morata. All: Fábregas

Atalanta-Como, dove vedere la partita — Dopo i rispettivi pareggi nell'ultima giornata di campionato, entrambe le squadre vogliono subito conquistare i tre punti. Il derby lombardo tra Atalanta e Como avrà inizio domani sera alle ore 20:45 e si potrà vedere in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport, precisamente sui canale Sky Calcio Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio. La diretta streaming del match, invece, sarà visibile su DAZN, Sky Go e NOW TV.