Premiership, Heart-Hibernian: diretta tv e streaming LIVE del match

L’ultimo scontro è terminato 2-1 per la squadra di Gray in trasferta, ma la differenza di forma attuale suggerisce un netto vantaggio per i padroni di casa.

Stefano Sorce 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 16:05)

L'Heart of Midlothian ospita l’Hibernian sabato 4 ottobre 2025 alle 18:45 presso il Tynecastle Stadium di Edimburgo in una sfida delicata per la Premiership scozzese. I padroni di casa guidano la classifica con 16 punti, mentre i rivali cittadini occupano il sesto posto con 8 punti, alla ricerca di punti preziosi per risalire la graduatoria. Con Bet365 puoi seguire Heart-HibernianGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Heart-Hibernian in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del Tynecastle Stadium comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Heart-Hibernian in diretta live.

Il momento delle due squadre — L'Heart of Midlothian sta vivendo un periodo di forma eccezionale. Imbattuti in campionato, con 5 vittorie e 1 pareggio nelle prime 6 giornate, i ragazzi di Derek McInnes hanno mostrato potenza offensiva e solidità difensiva. Nell’ultima partita, il 3-0 inflitto al Falkirk FC ha sottolineato la loro superiorità e la capacità di controllare il gioco, rendendo i padroni di casa favoriti per la sfida contro l’Hibernian.

L’Hibernian FC, allenato da David Gray, ha avuto un inizio di stagione difficile. Con soli 8 punti in 7 partite, frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 1 sconfitta, la squadra fatica a trovare continuità. Nell’ultimo incontro con il Celtic Glasgow è arrivato un pareggio 0-0, evidenziando problemi in fase realizzativa. Per avere successo contro i rivali cittadini, l’Hibernian dovrà migliorare l’attacco e trovare più incisività.

Le probabili formazioni di Heart-Hibernian — Heart (3-4-3): Schwolow; McEntee, Halkett, Findlay; Milne, Kabore, Baningime, Devlin; Kyziridis, Shankland, Wilson. Allenatore: McInnes

Hibernian FC (3-4-3): Sallinger; O’Hora, Bushiri, Obita; Mulligan, Chaiwa, Barlaser, Cadden; Boyle, McGrath, Bowie. Allenatore: Gray.