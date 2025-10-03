Basket, Trento-Cantù: dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

La diretta di Trento-Cantù è gratuita per tutti gli utenti registrati: Bet365 ti dà la possibilità di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la sfida di Lega A di basket italiano direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Quello che potresti valutare di fare è registrarti ora su Bet365 , attivare il tuo conto e guardare gratis Trento-Cantù in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW e DAZN .

Qui Trento, Qui Cantù

L'Aquila è ormai da anni una delle certezza del basket italiano sia nei nostri confini sia in Europa. La squadra lo scorso ha chiuso la regular season come quarta in classifica ma avuto la sfortuna di incrociare subito al primo turno l'Olimpia Milano, perdendo la serie per 3-1. I bianconeri hanno già giocato due match ufficiali, entrambi persi: contro Brescia in Supercoppa 88-75 e contro Bourg in Eurocup prendendo una lezione storica segnando solo 48 punti contro i 79 dei rivali. L'unico a salvarsi in queste due uscite è stato Steward che ha segnato 27 punti totali. A Trento arriva la neopromossa Cantù, compagine storica del basket italiano ma che negli ultimi anni ha avuto grossi problemi societari. La squadra ha ben figurato in amchivole contro Cremona vincendo 84-73. Trento e Cantù non si affrontano dalla stagione 2020/2021 quando l'Aquila vinse in entrambe le occasioni.