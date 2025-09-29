Tutti a caccia della Virtus Bologna campione in carica. Sabato inizia il campionato di Serie A di basket italiano. Scopri come vedere tutte le partite 2025/2026 in diretta streaming gratis.

29 settembre 2025

La corsa al titolo? Un discorso a 4. — Milano si presenta come la principale favorita per il titolo, grazie a un roster profondissimo e di altissimo livello. Con l'arrivo di giocatori come Marko Gudurić, Lorenzo Brown, Vlatko Čančar, Quinn Ellis, Devin Booker e Zach LeDay, l'Olimpia ha rinforzato ogni reparto, mantenendo un equilibrio tra esperienza e atletismo. Il mercato ha puntato su profili internazionali di spessore per competere ai massimi livelli sia in Italia che in Eurolega. Se la chimica di squadra si sviluppa rapidamente, Milano ha tutte le carte in regola per dominare la stagione e per fare la voce grossa anche in Eurolega.

La Virtus Bologna campione in carica è una delle squadre più complete del campionato, con un mix di esperienza e talento. Giocatori come Luca Vildoza, Carsen Edwards, Alessandro Pajola e Brandon Taylor offrono qualità sia in attacco che in difesa. Il mercato ha confermato gran parte del roster, puntando sulla continuità e su innesti mirati per rinforzare la panchina. Con coach Duško Ivanović al timone, la Virtus è pronta a lottare per il titolo, sia in campionato che in Eurolega.

Trento è una squadra solida e ben equilibrata, reduce da stagioni convincenti e capace di sorprendere le big. Con giocatori come Selom Mawugbe, Khalif Battle, Andrej Jakimovski, Jordan Bayehe e DJ Steward, la squadra ha rinforzato sia il reparto esterni che quello interno. Il mercato ha puntato su giovani talenti e su giocatori esperti per garantire profondità e qualità al roster. Se mantiene costanza e sfrutta al meglio la propria freschezza atletica, Trento può consolidarsi in zona playoff alta.

Brescia, finalista in Supercoppa conferma ambizioni importanti e un progetto ormai consolidato in Serie A. I punti di riferimento restano Miro Bilan sotto canestro, Amedeo Della Valle come leader offensivo e tiratore, e Nikola Ivanović come regista di qualità. Il mercato ha inserito elementi funzionali senza stravolgere il nucleo, garantendo continuità e una buona profondità. Se la squadra troverà equilibrio tra difesa e ritmo offensivo, può essere protagonista fino alle semifinali.

Obiettivo playoff per... — Tortona è ormai una realtà stabile della Serie A e si presenta con rinnovata ambizione. Con giocatori come Christian Vital, Ezra Manjon, Paul Biligha, Prentiss Hubb e Justin Gorham, il roster appare bilanciato tra talento e fisicità. Il mercato ha puntato su innesti giovani ma già pronti per la massima serie, arricchendo una squadra che ha già dimostrato solidità. Se riuscirà a mantenere la sua intensità difensiva, Tortona può puntare con decisione ai playoff.

Sassari resta una delle piazze più calde e competitive della LBA, pronta a sfruttare il fattore campo. Tra i protagonisti spiccano Carlos Marshall Jr., Nate Johnson, Nick McGlynn, Rashawn Thomas e Desure Buie, che offrono atletismo e concretezza. Il mercato ha confermato gran parte della struttura, con qualche aggiunta utile per allungare le rotazioni. La Dinamo punta a rimanere stabilmente in zona playoff, anche se le big potrebbero limitarne la corsa verso le semifinali.

Venezia conferma il suo status di squadra solida e tatticamente preparata. Nel roster spiccano Ky Bowman, RJ Cole, Chris Horton, Stefan Nikolić e l’ex NBA Denzel Valentine, che dovrà garantire esperienza e punti. Il mercato ha puntato sulla continuità, mantenendo un’ossatura collaudata con pochi ma mirati innesti. Se riuscirà a trovare continuità tra casa e trasferta, la Reyer ha le carte in regola per un’altra stagione da playoff.

Treviso entra in stagione con voglia di rilanciarsi, puntando su intensità e giovani di prospettiva. Giocatori chiave sono Kruize Pinkins, Briante Weber, Federico Miaschi, Osvaldas Olisevičius e Gregorio Allievi, che offrono varietà e dinamismo. Il mercato ha puntato su rinforzi utili in ottica salvezza sicura e possibile assalto ai playoff. Molto dipenderà dalla continuità degli esterni e dall’impatto dei nuovi arrivati.

Le altre squadre — Reggio Emilia prosegue nel suo percorso di crescita e punta su equilibrio tra giovani e veterani. Il roster è guidato da elementi come Andrea Cinciarini, Brynton Lemar e Kevin Hervey, affiancati da giovani di prospettiva. Il mercato ha portato profondità soprattutto sugli esterni, garantendo più opzioni offensive. L’obiettivo realistico è centrare i playoff, evitando però i cali di rendimento visti nelle scorse stagioni.

Pesaro si presenta con un roster competitivo ma non tra i più ricchi della Serie A. Giocatori come Tijani Bamba, Francesco Zanotti e il nuovo innesto straniero nel reparto guardie saranno fondamentali. Il mercato ha lavorato soprattutto per colmare i vuoti lasciati da partenze importanti, cercando di garantire maggiore atletismo e fisicità. Pesaro punta a una salvezza tranquilla con possibilità di lottare per l’ultimo posto playoff.

Cremona affronta la stagione con l’obiettivo primario della salvezza, ma con un gruppo competitivo. Tra i protagonisti ci sono Giordano Bortolani, David Cournooh e Grant Golden, che assicurano punti ed energia. Il mercato ha inserito americani versatili e confermato elementi italiani affidabili. Molto dipenderà dalla solidità difensiva, ma Cremona può sperare in un campionato più sereno rispetto al recente passato.

Napoli si prepara a una stagione insidiosa, in cui dovrà trovare presto equilibrio tecnico. Giocatori come Michele Vitali, Markel Brown e Eric Lombardi saranno cruciali per leadership e continuità. Il mercato ha puntato su stranieri atletici e su rinforzi per dare profondità alle rotazioni, ma resta qualche incognita sulla chimica di squadra. L’obiettivo realistico è la salvezza, con chance di puntare più in alto se il roster si amalgama rapidamente.

Lotta salvezza — Pistoia riparte con entusiasmo e con un progetto che punta molto sull’energia del gruppo. Giocatori come Jordon Varnado, Niccolò Mannion e Charlie Moore sono chiamati a fare la differenza in attacco. Il mercato ha aggiunto atleti versatili, capaci di coprire più ruoli, e qualche giovane da sviluppare. L’obiettivo rimane la salvezza, con la possibilità di togliersi qualche soddisfazione contro avversari più quotati.

Cantù torna in Serie A con tanta passione e un roster che unisce veterani e americani di impatto. Leader come Benedetto Gentile, Jared Wilson-Frame e il lungo Ivan Bilan saranno determinanti. Il mercato ha inserito giocatori esperti in grado di reggere la pressione della massima serie. La priorità sarà conquistare la salvezza, ma in casa Cantù può rendere la vita difficile a molte avversarie.

Udine approccia alla Serie A con entusiasmo e un roster costruito per reggere l’urto. Giocatori come Davide Casarin, Jahlil Tripp e T. Wesley garantiranno punti e atletismo, mentre gli stranieri saranno fondamentali per alzare il livello fisico. Il mercato ha completato la squadra con innesti funzionali, puntando sulla coesione piuttosto che su nomi di grido. L’obiettivo è la salvezza, con la consapevolezza che ogni vittoria pesa doppio.

Varese si presenta come outsider, con un progetto che punta su giovani italiani e stranieri di prospettiva. Giocatori come James Webb III, Tomas Woldetensae e Davide Moretti dovranno garantire equilibrio tra talento e continuità. Il mercato ha inserito alcuni americani per dare maggiore fisicità, ma resta il dubbio sulla tenuta difensiva. L’obiettivo è la salvezza, con speranza di competere almeno per metà classifica se i nuovi innesti risponderanno subito.