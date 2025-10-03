I padroni di casa cercano continuità dopo il pareggio in Champions League, mentre gli ospiti vogliono confermare il buon momento di forma in campionato

Stefano Sorce 3 ottobre - 15:05

Il momento delle due squadre — Il Leverkusen ha faticato nell’ultima gara europea contro il Psv, riuscendo a portare a casa un punto grazie a un gol arrivato da uno svarione della difesa avversaria. La squadra di Hjulmand deve fare i conti con diverse assenze, tra cui Schick, e sta ancora cercando di trovare il proprio equilibrio di gioco. Il fattore campo finora non ha garantito vantaggi evidenti: nelle ultime quattro gare casalinghe il Leverkusen ha ottenuto 2 pareggi e 1 sconfitta.

L’Union Berlino, allenato da Baumgart, si conferma una squadra poco costante, con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle prime 5 giornate. Il pareggio interno contro l’Amburgo ha permesso di consolidare la posizione in classifica e tenere a distanza la zona retrocessione. Dopo la vittoria a Francoforte, la squadra di Baumgart punta a dare continuità al rendimento esterno e a creare qualche grattacapo al Leverkusen.

Le Probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Union Berlino — Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken, Tapsoba, Quansah, Badè, Vazquez, Tape, Garcia, Grimaldo, Tillman, Ben Seghir, Kofane. Allenatore: Hjulmand.

Union Berlino (3-4-3): Ronnow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Khedira, Haberer, Kohn, Burke, Ilic, Ansah. Allenatore: Baumgart.