I padroni di casa cercano continuità dopo il pareggio in Champions League, mentre gli ospiti vogliono confermare il buon momento di forma in campionato
Il Bayer Leverkusen ospita l’Union Berlinosabato 4 ottobre 2025 alle 15:30 in Bundesliga, in una partita importante per entrambe le squadre alla ricerca di continuità. I padroni di casa, guidati da Hjulmand, arrivano dal pareggio in Champions League contro il PSV (1-1) e cercano conferme dopo un avvio di stagione altalenante. Con Bet365 puoi seguire Bayer Leverkusen-Union Berlino GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Union Berlino in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Bundesliga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Bayer Leverkusen-Union Berlino in diretta live.

Alex Grimaldo (a sinistra) del Bayer Leverkusen parla con il compagno Aleix Garcia dopo la partita di Champions League 2025/26 contro il PSV Eindhoven, disputata il 1° ottobre 2025 alla BayArena di Leverkusen. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il momento delle due squadre

Il Leverkusen ha faticato nell’ultima gara europea contro il Psv, riuscendo a portare a casa un punto grazie a un gol arrivato da uno svarione della difesa avversaria. La squadra di Hjulmand deve fare i conti con diverse assenze, tra cui Schick, e sta ancora cercando di trovare il proprio equilibrio di gioco. Il fattore campo finora non ha garantito vantaggi evidenti: nelle ultime quattro gare casalinghe il Leverkusen ha ottenuto 2 pareggi e 1 sconfitta.

L’Union Berlino, allenato da Baumgart, si conferma una squadra poco costante, con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle prime 5 giornate. Il pareggio interno contro l’Amburgo ha permesso di consolidare la posizione in classifica e tenere a distanza la zona retrocessione. Dopo la vittoria a Francoforte, la squadra di Baumgart punta a dare continuità al rendimento esterno e a creare qualche grattacapo al Leverkusen.

Frederik Ronnow del 1. FC Union Berlino controlla il pallone durante la partita di Bundesliga 2025/26 contro l’Eintracht Francoforte, disputata il 21 settembre 2025 al Deutsche Bank Park di Francoforte. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Le Probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Union Berlino

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken, Tapsoba, Quansah, Badè, Vazquez, Tape, Garcia, Grimaldo, Tillman, Ben Seghir, Kofane. Allenatore: Hjulmand.

Union Berlino (3-4-3): Ronnow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Khedira, Haberer, Kohn, Burke, Ilic, Ansah. Allenatore: Baumgart.

