Un solo punto in classifica divide Amburgo e Mainz, due formazioni che hanno come obiettivo principale quello della salvezza. L'Amburgo non batte i rivali da 10 anni.

Redazione Derby Derby Derby 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 14:08)

L'attenzione di media ed esperti per questa sesta giornata di Bundesliga è principalmente incentrata su Francoforte-Bayern, big match del sabato. Ma sono tante le sfide di questo turno di calcio tedesco che vale la pena analizzare, fra cui Amburgo-Mainz gara che invece si terrà domenica 5 ottobre alle 17,30.

Un ltro modo per vedere la partita è diretta tv su Sky Sport.

Preview Amburgo-Mainz, le statistiche — I padroni di casa sono 13esimi in classifica con 5 punti dopo altrettante giornate, frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. La squadra ha l'attacco meno prolifico del torneo con soli 2 goal segnati e lo si è visto anche nel recente 0-0 in trasferta contro l'Union Berlino. I biancorossi hanno un punto in meno e una posizione in classifica in meno rispetto ai rivali e arrivano dal ko per 2-0 nella tana del Borussia Dortmund. Gli ospiti arrivano anche con la fatica fisica del turno in Conference League dopo la vittoria di misura per 1-0 a Nicosia contro l'Omonia. Osservando lo storico degli scontri diretti possiamo notare che questo è il primo match fra i due team dal 2018, ma che il Mainz è inbattuto da 5 match contro l'Amburgo.

Probabili formazioni Amburgo-Mainz — L'Amburgo dovrà fare a me dell'infortunato Hefti e dello squalificato Vieira, mentre il Mainz ha fuori Caci e Dal per problemi fisici e Zenter per squalifica.

AMBURGO (3-4-3) - Heuer; Omari, Vuskovic, Elfadil; Gocholeishvili, Remberg, Rossing, Muheim; Philippe, Konigsdorffer, Dompe. All. Polzin

MAINZ (3-4-1-2) - Riess; Da Costa, Hanche, Kohr; Veratsching, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Nordin; Sieb. All. Heriksen.