Il Girone A di Serie C offre una serie di match interessanti, tra cui spicca la delicata sfida tra Renate e Cittadella il prossimo sabato 4 ottobre alle ore 17:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che possono risultare molto importanti per entrambe le squadre. Da un lato il Renate può restare nella scia verso i playoff, dall'altro il Cittadella può cercare di uscire dalla zona retrocessione dopo un inizio di stagione incerto. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Renate-Cittadella GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Renate-Cittadella, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
Dove vedere Renate-Cittadella in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Renate-Cittadella in diretta live. Il match, in programma sabato 4 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Inizio soddisfacente per il Renate, che con i suoi 8 punti in classifica si ritrova a metà classifica appena a ridosso della zona playoff. Una vittoria consentirebbe l'accesso alle zone più alte della classifica, garantendo continuità di prestazioni e risultati. Il Cittadella invece si ritrova al diciottesimo posto a 5 punti, ma può sfruttare il fatto che la classifica sia ancora corta per risalire in breve tempo e correggere una prima parte di stagione tra alti e bassi.
Le probabili formazioni di Renate-Cittadella—
Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciank Foschi
Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori
© RIPRODUZIONE RISERVATA