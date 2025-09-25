Serie C, Renate-Ospitaletto: diretta TV e streaming LIVE del match

L'emozioni del calcio italiano per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 11:57)

C'è anche la Serie C nel ricchissimo menù di giovedì 25 settembre. Valevole per il girone A andrà in scena la sfida tra il Renate e l'Ospitaletto. Una partita che promette gol e spettacolo, ci sono punti pesantissimi in palio.

Il momento delle due squadre — L’AC Renate, attualmente all’ottavo posto con 8 punti, nelle ultime cinque gare ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. La formazione guidata da Luciano Foschi sta mostrando un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con 7 reti realizzate e altrettante incassate. Tuttavia, i nerazzurri devono ancora crescere davanti al pubblico del “Città di Meda”, dove in due incontri hanno ottenuto solo un pareggio e una sconfitta, senza mai riuscire a centrare i tre punti.

Sul fronte opposto, l’Ospitaletto vive un momento decisamente più difficile. Con appena 2 punti e il fanalino di coda della classifica, la squadra arriva da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Gli uomini di Andrea Quaresmini faticano sia in avanti, con appena 3 gol messi a segno, sia dietro, avendo incassato 7 reti. L’assenza di vittorie, soprattutto lontano dal proprio stadio, è motivo di forte preoccupazione per tifosi e allenatore, poiché la squadra non è ancora riuscita a portare a casa punti in trasferta.

Renate (4-3-3): Nobile, Auriletto, Ori, Ruiz Giraldo, Spedalieri, Calì, Delcarro, Ghezzi, Vassallo, Karlsson, Kolaj.

Ospitaletto (3-5-2): Sonzogni, Nessi, Pollio, Regazzetti, Sina, Guarneri, Messaggi, Mondini, Panatti, Bertoli, Torri.