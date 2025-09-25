C'è anche la Serie C nel ricchissimo menù di giovedì 25 settembre. Valevole per il girone A andrà in scena la sfida tra il Renate e l'Ospitaletto. Una partita che promette gol e spettacolo, ci sono punti pesantissimi in palio.
SERIE C
Serie C, Renate-Ospitaletto: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere Renate-Ospitaletto in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
L’AC Renate, attualmente all’ottavo posto con 8 punti, nelle ultime cinque gare ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. La formazione guidata da Luciano Foschi sta mostrando un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con 7 reti realizzate e altrettante incassate. Tuttavia, i nerazzurri devono ancora crescere davanti al pubblico del “Città di Meda”, dove in due incontri hanno ottenuto solo un pareggio e una sconfitta, senza mai riuscire a centrare i tre punti.
Sul fronte opposto, l’Ospitaletto vive un momento decisamente più difficile. Con appena 2 punti e il fanalino di coda della classifica, la squadra arriva da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Gli uomini di Andrea Quaresmini faticano sia in avanti, con appena 3 gol messi a segno, sia dietro, avendo incassato 7 reti. L’assenza di vittorie, soprattutto lontano dal proprio stadio, è motivo di forte preoccupazione per tifosi e allenatore, poiché la squadra non è ancora riuscita a portare a casa punti in trasferta.
Le probabili formazioni di Renate-Ospitaletto—
" title="">Renate (4-3-3): Nobile, Auriletto, Ori, Ruiz Giraldo, Spedalieri, Calì, Delcarro, Ghezzi, Vassallo, Karlsson, Kolaj.
" title="">Ospitaletto (3-5-2): Sonzogni, Nessi, Pollio, Regazzetti, Sina, Guarneri, Messaggi, Mondini, Panatti, Bertoli, Torri.
