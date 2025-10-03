Arsenal-West Ham, dove vedere il derby londinese in tv e streaming LIVE

Arteta ed i suoi vogliono continuare a restare sulla scia del Liverpool, mentre u ragazzi di Espírito Santo puntano ad una vittoria che manca da fine agosto

Jacopo del Monaco 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 20:32)

La settima giornata della Premier League offre ai propri spettatori un derby di Londra, quello tra Arsenal e West Ham e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club scenderanno in campo alle ore 16:00 di domani pomeriggio presso l'Emirates Stadium.

Come arrivano i due club al match — L'Arsenal di Mikel Arteta ha cominciato molto bene la nuova stagione, avendo perso soltanto lo scontro diretto contro il Liverpool Campione d'Inghilterra. I Gunners, in questo momento, occupano il secondo posto con 13 punti totalizzati con 4 vittorie, una sconfitta ed un pareggio. Nell'ultimo turno di Premier League, hanno vinto 1-2 in casa del Newcastle grazie alle reti di Mikel Merino e Gabriel Magalhães, che ha segnato al 96'. Anche in Champions League l'Arsenal ha iniziato bene, vincendo 2-0 prima in casa dell'Athletic Bilbao e poi in casa contro l'Olympiakos.

Sicuramente non si può dire lo stesso del West Ham, attualmente penultimo in classifica con soli 4 punti. La squadra di Londra ha iniziato la stagione con Graham Potter in panchina e ha perso ben cinque delle prime 6 partite stagionali, tra cui quella del primo turno di Carabao Cup contro il Wolverhampton. Esonerato l'inglese, gli Hammers hanno scelto Nuno Espírito Santo, che a fine agosto ha lasciato il Nottingham Forest. Al suo esordio con la nuova squadra, il portoghese ha pareggiato 1-1 contro l'Everton.

Probabili formazioni — Entrambe le squadre, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe scendere in campo con le rispettive formazioni titolari. Per colpa degli infortuni, l'Arsenal non avrà a disposizione Madueke, Hincapié, Havertz e Gabriel Jesus. Il West Ham, inevce, dovrà fare a meno dello squalificato Souček e dell'infortunato Earthy.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Eze, Gyökeres, Saka. All: Arteta

WEST HAM (4-1-4-1): Areola; Walker-Peters, Kilman, Mavropanos, Diouf; Magassa; Bowen, Fernandes, Paquetá, Summerville; Füllkrug. All: Espírito Santo

Arsenal-West Ham, dove vedere la sfida — I Gunners vanno a caccia dei tre punti per restare sulla scia del Liverpool, mentre gli Hammers vogliono uscire dalla zona retrocessione e tornare alla vittoria in Premier dopo poco più di un mese. Il derby londinese tra Arsenal e West Ham inizierà domani pomeriggio alle ore 16:00 e sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio. La diretta streaming dell'incontro, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.