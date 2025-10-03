derbyderbyderby streaming Arsenal-West Ham, dove vedere il derby londinese in tv e streaming LIVE

Premier League

Arsenal-West Ham, dove vedere il derby londinese in tv e streaming LIVE

Arsenal-West Ham, dove vedere il derby londinese in tv e streaming LIVE - immagine 1
Arteta ed i suoi vogliono continuare a restare sulla scia del Liverpool, mentre u ragazzi di Espírito Santo puntano ad una vittoria che manca da fine agosto
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

La settima giornata della Premier League offre ai propri spettatori un derby di Londra, quello tra Arsenal e West Ham e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club scenderanno in campo alle ore 16:00 di domani pomeriggio presso l'Emirates Stadium.

Arsenal-West Ham, dove vedere il derby londinese in tv e streaming LIVE- immagine 2
Londra, Inghilterra - 1° ottobre 2025: Il gol di Bukayo Saka contro l'Olympiakos. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Come arrivano i due club al match

—  

L'Arsenal di Mikel Arteta ha cominciato molto bene la nuova stagione, avendo perso soltanto lo scontro diretto contro il Liverpool Campione d'Inghilterra. I Gunners, in questo momento, occupano il secondo posto con 13 punti totalizzati con 4 vittorie, una sconfitta ed un pareggio. Nell'ultimo turno di Premier League, hanno vinto 1-2 in casa del Newcastle grazie alle reti di Mikel Merino e Gabriel Magalhães, che ha segnato al 96'. Anche in Champions League l'Arsenal ha iniziato bene, vincendo 2-0 prima in casa dell'Athletic Bilbao e poi in casa contro l'Olympiakos.

Arsenal-West Ham, dove vedere il derby londinese in tv e streaming LIVE- immagine 3
Liverpool, Inghilterra - 29 settembre 2025: Lucas Paquetá durante la partita contro l'Everton. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Sicuramente non si può dire lo stesso del West Ham, attualmente penultimo in classifica con soli 4 punti. La squadra di Londra ha iniziato la stagione con Graham Potter in panchina e ha perso ben cinque delle prime 6 partite stagionali, tra cui quella del primo turno di Carabao Cup contro il Wolverhampton. Esonerato l'inglese, gli Hammers hanno scelto Nuno Espírito Santo, che a fine agosto ha lasciato il Nottingham Forest. Al suo esordio con la nuova squadra, il portoghese ha pareggiato 1-1 contro l'Everton.

Probabili formazioni

—  

Entrambe le squadre, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe scendere in campo con le rispettive formazioni titolari. Per colpa degli infortuni, l'Arsenal non avrà a disposizione Madueke, Hincapié, Havertz e Gabriel Jesus. Il West Ham, inevce, dovrà fare a meno dello squalificato Souček e dell'infortunato Earthy.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Eze, Gyökeres, Saka. All: Arteta

WEST HAM (4-1-4-1): Areola; Walker-Peters, Kilman, Mavropanos, Diouf; Magassa; Bowen, Fernandes, Paquetá, Summerville; Füllkrug. All: Espírito Santo

Arsenal-West Ham, dove vedere la sfida

—  

I Gunners vanno a caccia dei tre punti per restare sulla scia del Liverpool, mentre gli Hammers vogliono uscire dalla zona retrocessione e tornare alla vittoria in Premier dopo poco più di un mese. Il derby londinese tra Arsenal e West Ham inizierà domani pomeriggio alle ore 16:00 e sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio. La diretta streaming dell'incontro, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

