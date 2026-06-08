A pochissimi giorni dal calcio d'inizio del Mondiale, Kansas City finisce al centro di un'episodio che ha ben poco a che fare con il calcio. Secondo quanto diffuso inizialmente dalle autorità locali, c'è stata una sparatoria nella notte e ha ferito nove persone a poca distanza dalla base sportiva scelta dall'Inghilterra, gettando un'ombra sulla sicurezza della città che ospiterà alcune delle sfide più attese del torneo.

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Colpi nella notte, nove persone in ospedale

La vicinanza con il ritiro dell'Inghilterra

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Kansas City la base di tre big

Nella notte tra venerdì e sabato scorso intorno alle 4 di mattina locali, la polizia diè intervenuta sulla Troost Avenue dopo alcune segnalazioni di una sparatoria in atto. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una grande folla in dispersione e tre donne adulte ferite, inizialmente soccorse sul posto. In totale, nove persone sono rimaste ferite, fortunatamente tutte con lesioni non fatali, mentre tre persone sono state trasportate precauzionalmente in ospedale per ricevere cure.L'episodio è avvenuto a circa sei chilometri dallo Swope Soccer Village, la struttura destinata come base dell'durante il, ma la polizia ha tuttavia precisato che la sparatoria non è avvenuta nei pressi di una venue ufficiale del torneo. Non risultano perciò collegamenti tra l'accaduto e la Nazionale inglese, che fortunatamente non si trovava a Kansas City: lo staff e i giocatori, si trovavano infatti inper preparare l'amichevole con la, per poi spostarsi ain occasione dell'ultimo test contro ile, infine, raggiungere la base a Kansas City attorno al 13 giugno.Kansas City non è solo la base scelta dall', bensì anche dall'e dall', tre delle nazionali più attese del torneo. La Nazionale didarà inizio al suoil prossimo 17 giugno contro la, per poi affrontare ile ilnei giorni successivi, il 23 e il 27 giugno.

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