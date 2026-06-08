Spari nella notte a Kansas City: 9 feriti a pochi chilometri dalla base sportiva dell'Inghilterra di Tuchel
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A pochissimi giorni dal calcio d'inizio del Mondiale, Kansas City finisce al centro di un'episodio che ha ben poco a che fare con il calcio. Secondo quanto diffuso inizialmente dalle autorità locali, c'è stata una sparatoria nella notte e ha ferito nove persone a poca distanza dalla base sportiva scelta dall'Inghilterra, gettando un'ombra sulla sicurezza della città che ospiterà alcune delle sfide più attese del torneo.
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Colpi nella notte, nove persone in ospedaleNella notte tra venerdì e sabato scorso intorno alle 4 di mattina locali, la polizia di Kansas City è intervenuta sulla Troost Avenue dopo alcune segnalazioni di una sparatoria in atto. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una grande folla in dispersione e tre donne adulte ferite, inizialmente soccorse sul posto. In totale, nove persone sono rimaste ferite, fortunatamente tutte con lesioni non fatali, mentre tre persone sono state trasportate precauzionalmente in ospedale per ricevere cure.
La vicinanza con il ritiro dell'InghilterraL'episodio è avvenuto a circa sei chilometri dallo Swope Soccer Village, la struttura destinata come base dell'Inghilterra durante il Mondiale, ma la polizia ha tuttavia precisato che la sparatoria non è avvenuta nei pressi di una venue ufficiale del torneo. Non risultano perciò collegamenti tra l'accaduto e la Nazionale inglese, che fortunatamente non si trovava a Kansas City: lo staff e i giocatori, si trovavano infatti in Florida per preparare l'amichevole con la Nuova Zelanda, per poi spostarsi a Orlando in occasione dell'ultimo test contro il Costa Rica e, infine, raggiungere la base a Kansas City attorno al 13 giugno.
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Kansas City la base di tre bigKansas City non è solo la base scelta dall'Inghilterra, bensì anche dall'Argentina e dall'Olanda, tre delle nazionali più attese del torneo. La Nazionale di Thomas Tuchel darà inizio al suo Mondiale il prossimo 17 giugno contro la Croazia, per poi affrontare il Ghana e il Panama nei giorni successivi, il 23 e il 27 giugno.
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