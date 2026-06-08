Il Mondiale 2026 si prepara a entrare nella storia sotto diversi aspetti. L'edizione che prenderà il via nei prossimi giorni sarà la prima con 48 nazionali partecipanti, un format completamente nuovo che allargherà ulteriormente i confini della competizione più prestigiosa del calcio internazionale. Ma tra i protagonisti del torneo c'è anche chi ha già conquistato un primato prima ancora di scendere in campo.

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Il Mondiale vede battere un nuovo record, tocca a Wiegele e la sua altezza

Si tratta di Florian Wiegele, portiere dell'Austria, che con i suoi 2,05 metri di altezza è ufficialmente il calciatore più alto nella storia dei Mondiali. Il 25enne estremo difensore, attualmente in forza al Viktoria Plzen, in Repubblica Ceca, ha superato il precedente record detenuto dal portiere olandese Andries Noppert, fermo a 2,03 metri. Alle sue spalle restano anche altri giganti del calcio internazionale come l'inglese Dan Burn, il colombiano Alvaro Montero e il bosniaco Stjepan Radeljic, tutti alti 2,01 metri.

Per Wiegele si tratta di una stagione da ricordare. Le ottime prestazioni offerte con il Viktoria Plzen hanno convinto il commissario tecnico Ralf Rangnick a convocarlo in nazionale maggiore. Il suo debutto con l'Austria è arrivato lo scorso marzo in occasione dell'amichevole vinta per 5-1 contro il Ghana, quando è subentrato nella ripresa al titolare Alexander Schlager.

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📏 Florian Wiegele (Avusturya) - 2.05 metre

📏 Cesar Yanis (Panama) - 1.60 metre pic.twitter.com/Gtu2Dx9QDy — Kontraspor (@Kontrasporcom) June 8, 2026

Al Mondiale partirà ancora come secondo portiere alle spalle dello stesso Schlager, ma la sua presenza nella spedizione austriaca rappresenta comunque un importante traguardo personale. Proprio la sua altezza è uno degli aspetti che maggiormente colpiscono osservatori e addetti ai lavori. In una recente intervista, Wiegele ha sottolineato come nel calcio moderno i grandi club tendano sempre più a puntare su portieri dalle caratteristiche fisiche imponenti, capaci di coprire meglio lo specchio della porta e dominare il gioco aereo.

L'Austria farà il suo esordio nel torneo il 17 giugno contro la Giordania a San Francisco. Successivamente affronterà l'Argentina il 22 giugno a Dallas e l'Algeria il 28 giugno a Kansas City. Che riesca o meno a trovare spazio in campo, Florian Wiegele ha già conquistato un posto negli annali della Coppa del Mondo. E lo ha fatto... guardando tutti dall'alto in basso.

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