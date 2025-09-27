Cambio di rotta per il West Ham. Dopo l'esonero in mattinata di Graham Potter, gli Hammers hanno ufficializzato l'arrivo di Nuno Espirito Santo. Reduce dall'esonero dal Nottingham Forrest, il tecnico portoghese di origini saotomensi è chiamato a risollevare una squadra al momento al penultimo posto con soli 3 punti in classifica. Debutto lunedì 29 settembre alle 21 contro l'Everton.
West Ham, svolta in panchina: Nuno Espirito Santo è il nuovo allenatore
West Ham, Nuno Espirito Santo nuovo allenatore: il comunicato della società—
Nuno Espirito Santo è ufficialmente il nuovo allenatore del West Ham. Il portoghese rimpiazza così Graham Potter, esonerato questa mattino dopo aver raccolto solo 3 punti nelle prime cinque giornate, frutto di 1 vittoria e 4 sconfitte, l'ultima sabato 20 settembre in casa contro il Crystal Palace (1-2). L'allenatore classe '74, a sua volta, viene dall'esonero dalla panchina del Nottingham Forrest a seguito delle alte tensioni con il proprietario Evangelos Marinakis. Gli Hammers torneranno in campo lunedì contro l'Everton. Prima occasione per allontanarsi dalle zone basse della classifica.
Ex portiere, Nuno Espirito Santo ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 2012 sulla panchina del Rio Ave. Dopo l'esperienza al Valencia, il portoghese viene chiamato dal Porto nel 2016 ma lo scudetto mancato costringe la società a sollevarlo dall'incarico. La prima soddisfazione arriva l'anno dopo con il Wolverhampton, con il quale conquista la promozione in Premier League, mentre il primo trofeo in carriera lo conquista nel 2022 in Arabia con l'Al-Ittihad dove, in una stagione, vince campionato e Supercoppa Saudita.
Di seguito il comunicato della società degli Irons: “Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Nuno Espírito Santo come nuovo allenatore della squadra maschile. Nuno ha firmato un contratto triennale con gli Hammers e dirigerà la sua prima partita lunedì sera, quando ci recheremo in trasferta contro l’Everton in Premier League”.
