Nuno Espirito Santo è ufficialmente il nuovo allenatore del West Ham . Il portoghese rimpiazza così Graham Potter , esonerato questa mattino dopo aver raccolto solo 3 punti nelle prime cinque giornate, frutto di 1 vittoria e 4 sconfitte, l'ultima sabato 20 settembre in casa contro il Crystal Palace (1-2). L'allenatore classe '74, a sua volta, viene dall'esonero dalla panchina del Nottingham Forrest a seguito delle alte tensioni con il proprietario Evangelos Marinakis . Gli Hammers torneranno in campo lunedì contro l' Everton . Prima occasione per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

Ex portiere, Nuno Espirito Santo ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 2012 sulla panchina del Rio Ave . Dopo l'esperienza al Valencia , il portoghese viene chiamato dal Porto nel 2016 ma lo scudetto mancato costringe la società a sollevarlo dall'incarico. La prima soddisfazione arriva l'anno dopo con il Wolverhampton , con il quale conquista la promozione in Premier League , mentre il primo trofeo in carriera lo conquista nel 2022 in Arabia con l' Al-Ittihad dove, in una stagione, vince campionato e Supercoppa Saudita.

Di seguito il comunicato della società degli Irons: “Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Nuno Espírito Santo come nuovo allenatore della squadra maschile. Nuno ha firmato un contratto triennale con gli Hammers e dirigerà la sua prima partita lunedì sera, quando ci recheremo in trasferta contro l’Everton in Premier League”.