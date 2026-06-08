Tra i tanti giocatori che disputeranno il Mondiale che inizierà tra pochi giorni figura anche il difensore centrale del Senegal Kalidou Koulibaly. L'ex Napoli oggi all'Al-Hilal, infatti, sta per disputare per la terza volta nella sua carriera la massima competizione intercontinentale con la maglia della sua Nazionale. Il giocatore guiderà la selezione africana in quanto capitano e, nel corso di una recente intervista, ha rilasciato diverse dichiarazioni parlando del Senegal ed anche dell'obiettivo per quest'edizione dei Mondiali che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti.

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Senegal, Koulibaly: "L'obiettivo è arrivare ai quarti di finale. Poi si può sognare anche in grande"

In quest'edizione della massima competizione intercontinentale, il Senegal si trova nele dovrà affrontare Norvegia , ed. La selezione africana ha tutte le carte in regola per poter passare il turno nonostante la difficoltà di due avversari. Di recente, ai microfoni di RMC Sport, Koulibaly ha rilasciato diverse dichiarazioni. Le sue: "Sappiamo di essere capaci di fare grandi cose e dobbiamo dimostrarlo, ma bisogna mantenere i piedi per terra perché il Mondiale è sempre difficile, ma siamo un squadra con talento, qualità ed umiltà e cercheremo di andare il più lontano possibile".

Londra, Inghilterra - 15 novembre 2025: Kalidou Koulibaly del Senegal reagisce durante l'amichevole tra Brasile e Senegal all'Emirates Stadium. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Successivamente, il capitano dei Leoni della Teranga ha dichiarato: "Vogliamo far sognare i senegalesi. Sono uno che sogna in grande e per me siamo i migliori al mondo. Sappiamo che ci sono altre Nazionali con giocatori straordinari, ma lotteremo per andare il più lontano possibile e, perché no, raggiungere la finale. Dobbiamo credere che possiamo battere tutti e per prima cosa bisogna credere in noi stessi. C'è bisogno di umiltà, sacrificio e disciplina". Infine, Koulibaly ha parlato dell'obiettivo per questo Mondiale: "Il primo è quello di raggiungere i quarti di finale. Poi abbiamo in testa un sogno più grande".

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