Dallas-LA Galaxy, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Nonostante le differenze in classifica e il predominio storico dei padroni di casa, la partita promette intensità e ritmo elevato

Stefano Sorce 3 ottobre - 21:08

Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 22:30, al Dallas Stadium, andrà in scena la sfida tra Dallas e LA Galaxy, una partita, valida per la Mls, che si preannuncia intensa e ricca di emozioni. I padroni di casa cercano punti importanti per consolidare la posizione nella zona playoff, mentre i Galaxy, ultimi in classifica, affrontano l’incontro con meno pressioni, concentrandosi su una prestazione dignitosa per chiudere la stagione. Con Bet365 puoi seguire Dallas-LA Galaxy GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Dallas-LA Galaxy in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Mls comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Dallas-LA Galaxy in diretta live.

Il momento delle due squadre — Dallas arriva a questa sfida forte di un dominio storico sul proprio campo: negli ultimi otto confronti casalinghi contro i Galaxy, la squadra ha sempre avuto la meglio. Nelle ultime cinque partite ufficiali, la formazione ha ottenuto due vittorie e tre pareggi, incluso il pareggio per 2-2 contro i Portland Timbers. Complessivamente, il rendimento delle ultime dieci gare evidenzia una certa stabilità, con quattro successi e una sola sconfitta, elementi fondamentali per affrontare la trasferta degli avversari con fiducia.

I Los Angeles Galaxy, invece, si presentano in una stagione difficile e incerta. La squadra ha ottenuto soltanto una vittoria nelle ultime cinque gare, alternando due pareggi e due sconfitte. Le trasferte restano un problema: nelle ultime cinque visite a Dallas, i Galaxy hanno segnato meno di 1,5 gol a partita. Nell’ultimo impegno ufficiale, in Coppa Campeones contro il Toluca, sono usciti sconfitti per 2-3, confermando le difficoltà difensive e la fragilità generale della squadra.

Le probabili formazioni di Dallas-LA Galaxy — Dallas (4-4-2): Micovic; Yamane, Yoshida, Rindov, Nelson; Wynder, Cerrillo, Parente; Gabriel Pec, Paintsil, Fagundez. Allenatore: Quill.

Los Angeles Galaxy (4-3-3): Jackson; Moore, Urhoghide, Ibeagha, Kamungo; Ramiro, Kaick; Cappis, Delgado, Musa; Farrington. Allenatore: Vanney.