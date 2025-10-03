Chelsea-Liverpool, dove vedere il big match in diretta tv e streaming LIVE

Entrambe le squadre vanno a caccia di punti importanti per riprendersi dopo le ultime sconfitte stagionali

In occasione della settima giornata della Premier League andrà in scena il big match tra Liverpool e Chelsea e, a fine articolo, saprete dove si potrà vedere. Quest'importante sfida tra i Campioni d'Inghilterra ed i Campioni del Mondo inizierà alle ore 18:30 di domani presso lo Stamford Bridge.

La situazione delle sue squadre — Dopo aver iniziato la sua stagione con due vittorie ed altrettanti pareggi in campionato, il Chelsea allenato da Enzo Maresca ha subito una brusca frenata. I Blues, nella massima competizione inglese, hanno perso prima 2-1 in casa del Manchester United e poi 1-3 tra le mura amiche contro il Brighton. In Carabao Cup, invece, hanno passato il turno battendo il Lincoln (1-2), mentre in Champions League hanno perso all'esordio contro il Bayern Monaco (3-1) e vinto pochi giorni fa contro il Benfica grazie al gol di Enzo Fernández.

Dopo aver cominciato l'annata perdendo la finale di Community Shield contro il Crystal Palace, il Liverpool di Arne Slot ha vinto ben sette partite di fila tra campionato e coppe, tra cui la prima di Champions contro l'Atlético Madrid per 3-2. Negli ultimi due match disputati, però, il Liverpool ha incontrato la sconfitta ancora una volta contro il Crystal Palace (2-1) ma stavolta in Premier e poi in Europa contro il Galatasaray, che ha vinto grazie al rigore dell'ex Napoli Victor Osimhen.

Probabili formazioni — Per la partita di domani, Maresca non potrà contare sullo squalificato Chalobah e su diversi giocatori infortunatI come Palmer, Colwill, Delap, Adarabioyo, Santos, Essugo e Fofana. Oltre ai lungodegenti Leoni e Bajčetić, Slot non avrà a disposizione Alisson e, al suo posto, esordirà in Premier League Mamardashvili. Da valutare, invece, le condizioni di Chiesa ed Ekitiké.

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Acheampong, Badiashile, Cucurella; Lavia, Caicedo; Estevão, Fernández, P. Neto; J. Pedro. All: Maresca

LIVERPOOL (4-3-3): Mamardashvili; Bradley, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Isak, Gakpo. All: Slot

Chelsea-Liverpool, dove vedere la partita — Il club della capitale inglese, dopo due sconfitte di fila in campionato, va a caccia di tre punti molto importanti. I Reds, invece, vogliono riscattare le ultime partite perse tra Premier e Champions. La grande sfida tra Chelsea e Liverpool comincerà domani nel tardo pomeriggio alle ore 18:30 e si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La diretta streaming dell'incontro, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.