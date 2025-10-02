L'attaccante senegalese si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nell'intervista post partita di martedì. La sua cessione al Bayern Monaco, per come è avvenuta, non gli è ancora andata giù.

Mattia Celio Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 14:01)

Nel pesante 5-1 inflitto allo sfortunato Pafos, una delle cinque reti porta la firma di Nicolas Jackson. L'ex Chelsea si tratta della prima rete con la maglia dei bavaresi, un gol molto pesante per l'attaccante senegalese, arrivato dopo un trasferimento molto complicato e molti dubbi sulle sue qualità. Un sassolino che il classe 2001 si è voluto togliere nell'intervista post partita.

Jackson, rimpianto Chelsea? Lui segna e punge i Blues: "Qui mi sento a casa" — Un'estate molto movimentata quella passata da Nicolas Jackson. L'attaccante senegalese, dopo una trattativa molto complicata, è stato ceduto al Bayern Monaco dopo gli arrivi al Chelseadi Liam Delap e Joao Pedro, che non hanno nemmeno fatto parte della squadra per le prime partite di Premier League della stagione per infortunio. Una cessione che il classe 2001 non ha mai perdonato ai Blues e, nella sfida di martedì contro il Pafos, ha realizzato il suo primo gol con i bavaresi.

Ma l'ex Chelsea non si è fermato a questo. Nell'intervista post partita, il 24 enne si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa: "Sono molto felice di segnare il mio primo gol per il club - ha dichiarato - Sto ancora tornando in piena forma perché non avevo giocato e mi sono allenato da solo per due mesi. Sto lavorando sodo ogni giorno. Sono molto contento qui, tutti mi hanno accolto molto bene. Mi sento a casa. Vedremo cosa ci riserverà il futuro".

Come ricordiamo, Jackson è stato acquistato in prestito oneroso a 16,4 milioni con obbligo di riscatto condizionato fissato a 65 mln. Una cifra che ha lasciato molto in dubbio Ulrich Hoeneß, presidente onorario del Bayern, il quale solo lo scorso mese ha visto la permanenza in Bavaria del senegalese quasi impossibile. Del parere opposto è stato l'agente di Jackson, Ali Barat: "Con il potenziale che ha Nico non credo che avranno problemi a riscattarlo la prossima estate" - ha dichiarato a RMC Sport.