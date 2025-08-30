Bayern Monaco, il prestito di Nico Jackson entra nella top 3 dei record

Con questi 15 milioni, l’attaccante senegalese diventa il terzo prestito più costoso di sempre, superato soltanto dalle due operazioni legate ad Alvaro Morata con 20 milioni nel 2020 e 18 nel 2019 e da quella di Lo Celso per 16 milioni. Subito dietro figurano altri nomi illustri come Zapata con 14 milioni, James Rodriguez a 13 milioni, Tevez con 12,7 milioni, Chiesa e 12,6 milioni e Barella a 12 milioni, tutti protagonisti di trasferimenti temporanei dal valore milionario. È la conferma che i prestiti non sono più semplici soluzioni di passaggio, ma vere e proprie manovre da bilancio.