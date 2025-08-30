Il mercato dei trasferimenti non smette di sorprendere e questa volta è il Bayern Monaco a prendersi la scena con uno dei colpi più clamorosi dell’estate. Il club tedesco ha infatti chiuso l’arrivo di Nico Jackson in prestito dal Chelsea per la cifra record di 15 milioni di euro, un prezzo che lo colloca sul podio dei prestiti più costosi della storia. L’accordo prevede una stagione di prestito, un’opzione di acquisto non obbligatoria fino a 80 milioni e una clausola sulla futura rivendita. Un'operazione che rafforza immediatamente i bavaresi e garantisce al Chelsea introiti sicuri.
Colpo per i bavaresi
Bayern Monaco, il prestito di Nico Jackson entra nella top 3 dei record
Nico Jackson prestito da top 3
Con questi 15 milioni, l’attaccante senegalese diventa il terzo prestito più costoso di sempre, superato soltanto dalle due operazioni legate ad Alvaro Morata con 20 milioni nel 2020 e 18 nel 2019 e da quella di Lo Celso per 16 milioni. Subito dietro figurano altri nomi illustri come Zapata con 14 milioni, James Rodriguez a 13 milioni, Tevez con 12,7 milioni, Chiesa e 12,6 milioni e Barella a 12 milioni, tutti protagonisti di trasferimenti temporanei dal valore milionario. È la conferma che i prestiti non sono più semplici soluzioni di passaggio, ma vere e proprie manovre da bilancio.
Un nuovo modello di business?
La scelta del Bayern di puntare su Nico Jackson evidenzia una tendenza sempre più marcata nel calcio europeo: il prestito come investimento strategico. In un contesto in cui i club devono rispettare i vincoli del fair play finanziario, queste operazioni permettono di rafforzare le rose senza immobilizzare subito grandi capitali. Per il Bayern significa assicurarsi un profilo giovane, rapido e con ampi margini di crescita, mentre per il Chelsea rappresenta un modo di ottenere liquidità immediata e mantenere la possibilità di una futura cessione milionaria. Sarà un successo sportivo o un esperimento rischioso? Di certo, con cifre di questo livello, il mercato dei prestiti gioca ormai alla pari con quello dei trasferimenti definitivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA