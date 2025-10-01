L'ex centrocampista dei Reds ha dichiarato bancarotta a causa di debiti pari ad un milione e mezzo di euro. La situazione economica per la leggenda inglese è ormai compromessa.

Mattia Celio Redattore 1 ottobre - 16:03

Sempre più delicata la situazione di John Charles Barnes. L'ex centrocampista e leggenda del Liverpool, da tempo ormai vive in condizioni economiche molto difficili, soprattutto dopo gli ultimi affari non andati a buon fine. Nelle ultime ore, come scrivono i giornali inglesi, l'ex calciatore ha dovuto dichiarare bancarotta a causa di un debito fiscale di circa 1,5 milioni di euro.

Liverpool, John Barnes sempre più nei guai — Da anni John Barnes sta giocando una partita che sembra ormai persa. La leggenda del Liverpool vive con gravi problemi economici che anno dopo anno si sono fatti difficili da sostenere tanto che, come riportano i quotidiani, l'ex centrocampista dei Reds è stato costretto a dichiarare bancarotta. Negli ultimi anni, infatti, aveva accumulato debiti dalla somma pari ad un milione e mezzo di euro. Frutto di affari andati male e fiducia riposta nelle persone sbagliate.

Secondo l'ultimo rapporto dell'autorità fiscale britannica, la società dell'ex nazionale inglese doveva circa 900 mila euro al fisco, oltre a 500 mila euro ai creditori, un prestito di 250 mila euro e altri costi per circa 65 mila euro. Ad agosto, va notato, Barnes aveva affrontato la difficile situazione finanziaria nel podcast All Things Business. "Come molti atleti, mi sono bruciato perché mi fidavo delle persone, sono stato colto alla sprovvista un paio di volte e ho finito per perdere tra un milione e un milione e mezzo in quattro anni - ha dichiarato al giornale The Athletic - Nel 2017 ho iniziato a parlare con l'HMRC (autorità fiscale britannica) su cosa potevo fare per pagare i miei debiti".

John Barnes, nella sua carriera da calciatore, ha vestito per sei anni la maglia del Watford prima di fare il salto di qualità trasferendosi al Liverpool. In dieci stagioni all'Anfield (dal 1987 al '97) ha collezionato tra campionato e coppe 407 presenze e 108 reti. Inoltre, con la maglia dell'Inghilterra è sceso in campo 79 volte segnando 11 reti, prima di ritirarsi nel 1999.