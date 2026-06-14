Valverde e Bellingham alla batteria per l'inno del Real Madrid: il video è virale

Si avvicina anche l'esordio mondiale dell'Inghilterra e la Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Jude Bellingham, con il forte giocatore che si appresta a vivere il suo quarto torneo con la maglia dei Tre Leoni.

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Bellingham: "Il Mondiale te lo devi gustare"

"La finale di Euro 2024? Non l'abbiamo apprezzata per la pressione"

Judegiocherà il suo quarto torneo con la maglia dell' Inghilterra . La Nazionale dei Tre Leoni, che non vince il Mondiale dal 1996 quando lo giocò in casa, debutterà il 17 giugno contro ladi Modric . Bellingham è pronto e carico: "La prima cosa che ho imparato è che tutti devono farsi trovare pronti. Chi segna il gol decisivo nella finale di un Mondiale non è per forza il giocatore che sembrerebbe più ovvio. L'altra cosa è che questi momenti te li devi gustare. Devi apprezzare le sessioni di allenamento, le partite, i momenti di sofferenza in campo e la sensazione di essere con le spalle al muro. E quando vinci devi goderti al massimo quella sensazione perché si tratta di un successo enorme".Il giocatore del, ex Borussia Dortmund , ha ricordato la finale di. Secondo lui ha influito moltissimo la pressione e alla fine non tutto è andato come speravano: "Le cose non hanno funzionato benissimo. Siamo arrivati in finale ma per colpa della pressione non l'abbiamo apprezzata fino in fondo. Qualcosa non ha funzionato, anche fuori dal campo. Non abbiamo giocato bene, quando vincevamo non riuscivamo ad essere felici fino in fondo. La vittoria è una sensazione che va assaporta fino in fondo, in caso contrario, se ti abbandona troppo in fretta, non ti aiuta".

MADRID, SPAIN - DECEMBER 20: Jude Bellingham of Real Madrid celebrates with Vinicius Junior and Rodrygo Goes after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Sevilla FC at Estadio Santiago Bernabeu on December 20, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Infine, ha ricordato il suo gol più bello in quella competizione continentale: "Quello con la Slovacchia. Non lo cerco su YouTube, ma se mi capita lo riguardo. E mi ricordo come mi sentivo quel giorno, la brutta sensazione che avevo perché non stavamo giocando bene".

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