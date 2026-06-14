Non è un Mondiale per vecchi. O quasi. Perché sono ben otto i giocatori presenti che hanno superato i quaranta anni di età. Un tempo erano una anomalia, ora stanno diventando la norma. Scopriamo chi sono.

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Da Ronaldo a Ochoa: gli otto quarantenni del Mondiale

41 anni suonati e in forma come non mai. Cristianoè sempre lì, con la maglia rossa del suo Portogallo . L'exgiocherà il suo sesto Mondiale ed è al sesto anche l'eterno portiere del Messico, che abbiamo visto in Italia con la Salernitana. Poi ci sono Craig Gordon, scozzese e portiere titolare degli Hearts , Lukache detta i tempi del centrocampo della Croazia. E ancorache si è ripreso la porta della Germania , Vozinha al suo primo torneo con Capo Verde e Fernando Muslera.

La storia del Mondiale ci aiuta a comprendere meglio il cambiamento. Dal 1930 al 1978 non vi erano giocatori così avanti in età, in nessuno dei tornei disputati. Iniziarono a comparire dopo. Partendo da Dino Zoff, vincitore del Mundial del 1982, passando per Shilton nel 1990, Roger Milla nel 1994. Non ve ne furono, invece, in Qatar e nemmeno nella competizione che si giocò in Sudafrica. Ora ne spuntano fuori ben otto. Ma perché?

🚨🇩🇪 Manuel Neuer, set to start for Germany at the World Cup. Decision made. pic.twitter.com/ifl7DoL1LZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Il ruolo della scienza e del nuovo formato dei Mondiali

Sono due le motivazioni fondamentali. La prima risiede nella scienza e nell'evoluzione del calciatore moderno. I passi avanti nella preparazione fisica, nello studio dell'alimentazione per gli sportivi, nella gestione del riposo e del recupero dagli infortuni. Tutto questo ha enormemente allungato carriere che prima finivano intorno ai 35 o 36 anni. E poi c'è l'allargamento della competizione, che è arrivata a ben 48 squadre partecipanti. Molte, formazioni con pochi nomi e volti noti, si devono affidare a giocatori di esperienza, veterani che magari non partono titolari ma offrono appunto, esperienza internazionale, e solidità.

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