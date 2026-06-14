Germania e Curaçao si affrontano in una sfida valida per il Gruppo E, un appuntamento che potrebbe rivelarsi importante per il cammino delle due selezioni nella competizione. Il match è in programma domenica 14 giugno alle ore 19:00 e attirerà l'attenzione di tifosi e appassionati desiderosi di seguire ogni momento della gara. In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per vedere la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali di trasmissione, le piattaforme disponibili e le migliori soluzioni per seguire il risultato in tempo reale. Inoltre, nella tabella riportata di seguito, scoprirete come accedere gratuitamente a numerosi eventi sportivi in streaming tramite gli appositi link dedicati.

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Parte da questa partita il cammino Mondiale della Germania e di Curaçao, due squadre con obiettivi chiaramente molto diversi. La Germania è chiamata a raggiungere quantomeno i quarti di finale, dopo i risultati non eccellenti raggiunti nelle precedenti edizioni dei Mondiali di calcio. Curaçao, invece, si presenta per divertirsi e far sorridere un intero popolo a ritmo di musica. Sono virali i video dei giocatori che ballano e si divertono durante gli allenamenti, immaginando già di poter sfidare i grandi campioni del resto del mondo. Vincere sempre utopistico, ma soltanto segnare vorrebbe dire tanto per un Paese che si presenta per la prima volta in un palcoscenico così prestigioso.

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Dove vedere Germania-Curaçao in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma della Germania

Il momento di Curaçao

La situazione del girone

Chi vuole seguirepotrà farlo in esclusiva attraverso, che trasmetterà l'incontro sia in diretta streaming sia sui dispositivi compatibili con il servizio. La gara sarà visibile tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati. Per i tifosi alla ricerca di informazioni sulla copertura televisiva e online dell'evento, Dazn rappresenta il punto di riferimento per seguire la sfida del Gruppo E in tempo reale.La Germania si presenta alla sfida in buone condizioni. È riuscita a superare le qualificazioni europee senza troppe difficoltà, ma le tantissime partite giocate quest'anno potrebbero compromettere il ritmo della gara. Infatti, c'è da capire sevestirà la sua Germania con il suo miglior abito, rischiando subito i suoi uomini principali. Tra i calciatori più pericolosi e imprevedibili della formazione tedesca c'è, determinato a rubarsi la scena in questa. In porta, invece, c'è un eterno Manuel Neuer, pronto ad alzare il muro anche in questa edizione., invece, arriva al Mondiale come una delle squadre su cui ci sono meno pressioni. L'obiettivo vero in questaè rafforzare la propriae culturale attraverso il calcio, destinato a diventare uno sport di. Uomini conosciuti a livello europeo sono in pochissimi: da tenere d'occhio, se volessimo fare qualche nome, c'è l'attaccante Antonisse. Non è contro la Germania che Curaçao è chiamata a fare punti, ma affrontare campioni di questo livello è già unaIlnon è ancora iniziato. Germania-Curaçao inauguererà il girone con una partita che difficilmente non sarà vinta dalla. I tedeschi potrebbero conquistare tre punti con facilità, e dovranno anche segnare quanto più possibile data l'importanza della differenza reti. L'altro match si terrà. Il gruppo sarà quindi molto equilibrato, ad eccezione della prima posizione che sembra avere già il nome della Germania. Ricordiamo, inoltre, che passano

HERZOGENAURACH, GERMANIA - 8 OTTOBRE: L'allenatore Julian Nagelsmann assiste all'allenamento della Germania in vista della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Germania e Lussemburgo presso l'adidas Homeground l'8 ottobre 2025 a Herzogenaurach, Germania. (Foto di Sebastian Widmann/Getty Images)

Le probabili formazioni di Germania-Curaçao

La Germania scende in campo con un dinamico 4-2-3-1, in cui il riferimento offensivo sarà Kai Havertz. I tempi sono maturi per diventare un grande riferimento anche con la propria nazionale. Contro Curaçao sarà coadiuvato da. Curaçao, per quanto inferiore tecnicamente, affronterà il match con coraggio ed uno spavaldo 4-3-3, con una batteria offensiva composta da. Nella zona nevralgica del campo, invece, agiranno i fratelli Dacuna e Comenecia, tra i giocatori più rappresentativi della nazionale di Advocaat.Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F. Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann.

CURAÇAO (4-3-3): Room; Sambo, Obispo, Gaari, Floranus; Comenencia, J. Bacuna, L. Bacuna; Chong, Gorre, Antonisse. Ct: Advocaat.

Cosa aspettarsi dalla partita

La partita ci permetterà di assistere al momento di forma della. Infatti, i tedeschi non dovrebbero avere problemi contro Curaçao, ma giocare la prima partita della fase a gironi è comunque un'impresa ardua per quanto riguarda il clima, per sondare il momento di forma dei singoli giocatori e testare attitudini e schemi. Una sfida con tanti gol sarebbeda parte della formazione di, che invierebbe subito un messaggio alle dirette rivali per il titolo. La Germania, infatti, non è tra le favorite, ma vanta comunque una rosa di altissimo livello. Ci aspettiamo una partita dominata dagli europei, in cui potrebbero segnare almeno quattro gol. Il, tuttavia,dato il suo gioco dinamico e propositivo, anche contro squadre più attrezzate tecnicamente.

Germania-Curaçao sarà visibile in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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