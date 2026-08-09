Per la FIGC sono giorni sempre più agitati. Dopo la telenovela Guardiola-Pirlo, nelle ultime ore ha fatto molto discutere la nomina di Diana Bianchedi al ruolo di capodelegazione dell'Italia. Scelta compiuta dallo stesso Malagò, ma che ha suscitato grandi polemiche tanto che più di qualcuno ha parlato di una nomina di comune accordo tra i due diretti interessati. Senza poi dimenticare che la Bianchedi è anche vicepresidente vicaria del Comitato Olimpico. Ecco la vicenda.

FIGC si schiera in difesa della Bianchedi: "Il suo incarico è di mera importanza"

Diana Bianchedi in Nazionale, CONI: "Valutiamo profili di opportunità e incompatibilità"#SkySport https://t.co/NxEbOMidLO — skysport (@SkySport) August 9, 2026

Non esiste proprio un momento di pace dentro la FIGC . Dopo la querelle sulla scelta del CT, con la rinuncia aed il conseguente passo indietro di, e poi ancora la scelta diper ricostruire il calcio italiano, la decisione di affidare aha creato un nuovo caos. Peraltro, in una sorta di nemesi, proprio con il Coni.

Questo perché l'ex schermitrice è anche la vicepresidente vicaria del Comitato Olimpico e proprio per questo motivo il Coni ha voluto verificare la possibile incompatibilità con la nuova carica conferitale in FIGC da Malagò. Come si legge nel comunicato scritto nelle ultime ore, ripreso da Ansa. "In relazione a quanto apparso su alcuni organi di stampa relativamente ad un annunciato incarico di rilievo in ambito Figc per il vicepresidente vicario del CONI, ai sensi dello Statuto e delle Leggi vigenti, sono stati prontamente attivati gli uffici preposti e gli organismi competenti al fine di valutare eventuali profili di opportunità, inconferibilità e incompatibilità, a tutela della Giunta Nazionale".

23 settembre 2000: La squadra italiana composta da Giovanna Trillini, Valentina Vezzali e Diana Bianchedi festeggia con le medaglie d'oro dopo la finale del fioretto femminile a squadre presso il Sydney Convention and Exhibition Centre di Darling Harbour, durante i Giochi Olimpici di Sydney 2000 (Australia). Credito obbligatorio: Scott Barbour/ALLSPORT

Pronta è stata la risposta della FIGC in difesa dell'ex schermitrice: "Nessun conflitto di interesse nella nomina di Diana Bianchedi, vicepresidente e membro della Giunta del Coni, a capo delegazione della Nazionale italiana di calcio - scrive la Federazione - Non c'è né norma statale né statutaria che preveda espressamente un'incompatibilità tra il ruolo di membro di Giunta del Coni e un incarico federale. Per di più - sottolineano le fonti Figc - l'incarico affidato a Bianchedi viene considerato di mera rappresentanza e accompagnamento istituzionale della Nazionale e della Figc".