Il Cagliari ha reso noto, con una nota ufficiale, l'arrivo di Daniel Maldini nel club sardo. Il figlio della grande bandiera milanista Paolo Maldini, passa quindi al club rossoblù dopo la scorsa stagione giocata all'Atalanta (nella prima parte) e poi in prestito con la Lazio di Maurizio Sarri.

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Daniel Maldini è del Cagliari: arriva in prestito dall'Atalanta

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini, che si trasferisce in rossoblù dall’Atalanta BC in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni sportive". Con queste parole il club sardo annuncia di aver aggiunto alla sua rosa il. Classe 2001, Daniel è figlio di Paolo e gioca come centrocampista offensivo o. Può essere usato anche come mezzala ed esterno offensivo. Ed è dotato di buona visione di gioco oltre ad essere molto bravo nell'uno contro uno e capace di calciare da fuori e mettere i compagni in condizione di segnare e arrivare davanti alla porta.

Nato nel 2001, è cresciuto nelle giovanili del Milan e con la squadra rossonera ha anche mosso i primi passi come professionista e vinto lo Scudetto del 2002: diventando il terzo della famiglia a vincere una Serie A con la stessa squadra, condizione più unica che rara. In seguito, però il club di Via Aldo Rossi non lo considera più un titolare e lo manda in prestito. Prima allo Spezia, stagione 2022-2023, dove totalizza 20 partite e 3 reti. L'anno dopo veste la maglia dell'Empoli ma gioca molto poco. E nella stagione 2024-2025 passa al Monza, esperienza che si rivelerà ben più importante: gioca 32 gare, segna 7 gol e con le sue prestazioni conquista anche la Nazionale azzurra, con cui attualmente vanta 6 presenze.

Nel febbraio del 2025 lo compra a titolo definitivo l'Atalanta e a Bergamo il giovane Maldini colleziona 22 gare e segna tre gol. Nell'ultima parte della scorsa stagione, infine, passa, sempre in prestito alla Lazio di Sarri dove firma due gol.