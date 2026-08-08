Negli ultimi minuti ha trovato la sua conclusione l'incontro che ha messo di fronte il Brest ed il Venezia. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione di un'amichevole che anticipa l'inizio delle competizioni ufficiali. Presso lo Stade Francis-Le Ble, impianto sportivo in cui gioca la squadra che milita in Ligue 1, i veneti hanno portato a casa un pareggio con il risultato finale di 2-2.

Il Venezia ha pareggiato 2-2 in trasferta contro il Brest

In questo tardo pomeriggio, la squadra che ha come allenatoreha giocato l'ultima amichevole del suo pre-campionato. Al nono minuto di gioco, il Brest sblocca l'incontro con la rete di, il quale ha approfittato di una disattenzione dei Lagunari sugli sviluppi di un calcio di punizione., al 27', ha sfiorato il gol del pari avendo calciato il pallone addosso al portiere avversario. Otto minuti dopo, però, il Venezia pareggia grazie alla punizione realizzata da, che si è incaricato della battuta dopo aver subito fallo. Al 43' gli arancioneroverdi passano in vantaggio con la rete dell'exsu assist di

Milano, Italia - 3 dicembre 2025: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, osserva prima della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Venezia allo Stadio San Siro. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Nei primi minuti della seconda frazione di gioco, invece, il Brest ha avuto delle occasione ed in una di queste il portiere dei Lagunari Filip Stankovic ha parato il tiro del centrocampista Lucas Tousart. Al minuto 72 la squadra francese prova ancora a cercare la via del pareggio con l'esterno sinistro Pathé Mboup, ma il suo tiro dalla distanza è stato deviato da un difensore del Venezia. Siamo all'86esimo e Stankovic riesce ad anticipare un avversario dopo il cross di Mboup. Due minuti dopo, però, il Brest replica la stessa azione e trova il pareggio con Ludovic Ajorque. Finisce con un pareggio non solo il match, ma anche il pre-campionato del Venezia, che a Ferragosto sfiderà il Modena in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.