Nel corso della giornata odierna il Sassuolo ha giocato una partita contro l'Augsburg. Le due squadre, infatti, si sono sfidate in occasione di un'amichevole che anticipa l'inizio dei campionati. Nonostante il doppio vantaggio, la squadra che milita in Serie A ed allenata dall'ex centrocampista Alberto Aquilani ha subito una rimonta da parte del club della Bundesliga che, alla fine, ha portato a casa la vittoria con il risultato di 3-2.

Il Sassuolo perde 3-2 contro Augsburg

In questo pomeriggio di agosto il Sassuolo ha disputato la sua ultima amichevole prima dell'inizio delle competizioni ufficiali. Dopo appena cinque minuti di gioco, i neroverdi sbloccano l'incontro con il rigore realizzato dadopo cheha subito fallo in area. Al 30' di gioco la squadra di Aquilani trova anche la via del secondo gol:serve, il quale fornisce l'assist a Cristian Volpato che mette la palla in rete dopo aver saltato, estremo difensore dell'Augsburg. Cinque minuti dopo, però, i tedeschi accorciano le distanze col colpo di testa del centrocampistasu assist di

Firenze, Italia - 26 aprile 2026: Cristian Volpato del Sassuolo reagisce durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo allo Stadio Artemio Franchi. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, per la precisione al 43', il club tedesco rimette la gara in equilibrio col gol di Anton Kade, il quale ha ricevuto il pallone da Keven Schlotterbeck. Al quinto minuto del secondo tempo, quindi al 50' dell'amichevole, l'Augsburg passa in vantaggio: tiro da fuori di Fellhauer, Muric respinge e Hennes Behrens ne approfitta e mette la palla in rete. Nell'ultimo quarto d'ora di gara, sia Kieron Bowie che Riccardo Ciervo hanno provato a segnare la rete del 3-3 per il Sassuolo, ma non ci sono riusciti a causa dei buoni interventi di Dahmen. Il pre-campionato dei nerovedi si chiude con questa sconfitta, la terza dopo quelle contro Trento (2-0) e Celta Vigo (1-4). Tra nove giorni, il club di Serie A farà il suo esordio stagionale nel match di Coppa Italia contro il Cesena.