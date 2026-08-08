I ragazzi allenati dall'ex centrocampista Alberto Aquilani, nonostante l'iniziale vantaggio, hanno perso contro i tedeschi
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Nel corso della giornata odierna il Sassuolo ha giocato una partita contro l'Augsburg. Le due squadre, infatti, si sono sfidate in occasione di un'amichevole che anticipa l'inizio dei campionati. Nonostante il doppio vantaggio, la squadra che milita in Serie A ed allenata dall'ex centrocampista Alberto Aquilani ha subito una rimonta da parte del club della Bundesliga che, alla fine, ha portato a casa la vittoria con il risultato di 3-2.
Il Sassuolo perde 3-2 contro AugsburgIn questo pomeriggio di agosto il Sassuolo ha disputato la sua ultima amichevole prima dell'inizio delle competizioni ufficiali. Dopo appena cinque minuti di gioco, i neroverdi sbloccano l'incontro con il rigore realizzato da Andrea Pinamonti dopo che Josh Doig ha subito fallo in area. Al 30' di gioco la squadra di Aquilani trova anche la via del secondo gol: Arijanet Muric serve Darryl Bakola, il quale fornisce l'assist a Cristian Volpato che mette la palla in rete dopo aver saltato Finn Dahmen, estremo difensore dell'Augsburg. Cinque minuti dopo, però, i tedeschi accorciano le distanze col colpo di testa del centrocampista Robin Fellhauer su assist di Marius Wolf.
Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, per la precisione al 43', il club tedesco rimette la gara in equilibrio col gol di Anton Kade, il quale ha ricevuto il pallone da Keven Schlotterbeck. Al quinto minuto del secondo tempo, quindi al 50' dell'amichevole, l'Augsburg passa in vantaggio: tiro da fuori di Fellhauer, Muric respinge e Hennes Behrens ne approfitta e mette la palla in rete. Nell'ultimo quarto d'ora di gara, sia Kieron Bowie che Riccardo Ciervo hanno provato a segnare la rete del 3-3 per il Sassuolo, ma non ci sono riusciti a causa dei buoni interventi di Dahmen. Il pre-campionato dei nerovedi si chiude con questa sconfitta, la terza dopo quelle contro Trento (2-0) e Celta Vigo (1-4). Tra nove giorni, il club di Serie A farà il suo esordio stagionale nel match di Coppa Italia contro il Cesena.
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