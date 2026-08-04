Nemanja Matic guarda avanti, ma non dimentica il suo importante passato. Il centrocampista del Sassuolo concede una lunga intervista al quotidiano La Repubblica e ripercorre alcune tappe fondamentali della propria carriera. Il giocatore spende parole di grandissimo apprezzamento per l'ambiente romanista. Il serbo dichiara apertamente il suo amore per i tifosi giallorossi: "Mi è bastato un anno per capire che il pubblico della Roma meriterebbe una squadra capace di lottare ogni stagione per lo scudetto". L'atleta fissa poi i propri obiettivi per il futuro post-ritiro: "Voglio allenare". Il mediano spiega i suoi progressi formativi in tal senso: "Ho già la licenza Uefa B e tra un anno conseguirò la Uefa A". Matic si sente già preparato per il nuovo ruolo: "Ho giocato in tanti Paesi e sono pronto a iniziare una nuova avventura in panchina".

La ricetta per il calcio italiano e i commissari tecnici

Durante la chiacchierata conaffronta anche i temi caldi del calcio italiano. Ilindica la strada corretta per rilanciare l'intero movimento calcistico tricolore. Il serbo detta la suaassoluta per i vertici sportivi: "Se fossi presidente della Figc partirei dalla riforma dei vivai, prendendo esempio da Spagna, Inghilterra e Francia". Il giocatore commenta anche la scelta del commissario tecnico ideale per la. L'exesprime senza esitazioni la sua preferenza: "Ho lavorato solo con Conte tra tutti i candidati quindi avrei scelto lui".

BERGAMO, ITALIA - 9 NOVEMBRE: Nemanja Matic del Sassuolo passa la palla sotto la pressione di Nikola Krstovic dell'Atalanta BC durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e US Sassuolo Calcio al Gewiss Stadium, il 9 novembre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

L'aneddoto divertente su Mile Svilar

L'intervista regala infine un siparietto molto divertente dedicato al rapporto con Mile. Il portiere giallorosso aveva infatti raccontato un episodio del, ricordando le sue giornate da bambino ospite a casa del centrocampista.risponde alle affermazioni del compagno e scherza apertamente con i: "È un bugiardo!". Il centrocampista delchiude il racconto smentendo ironicamente la versione dell'estremo difensore: "Dice che non gli davo da mangiare, ma non è vero".