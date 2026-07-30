Il ritorno sul campo di allenamento da parte di Cristian Volpato rappresenta una delle notizie più significative della giornata di ieri, in casa Sassuolo. Il centrocampista australiano è infatti tornato ad allenarsi assieme ai compagni, archiviando almeno sul piano sportivo una vicenda che aveva fatto molto discutere.

Volpato torna a disposizione di Grosso

Nel report pubblicato daldopo la seduta al Mapei Football Center,figura nuovamente in gruppo. Un segnale importante per l'allenatore, che ritrova cosi uno degli elementi offensivi della rosa in vista della prosecuzione della preparazione estiva. Il rientro arriva a pochissimi giorni dal caso esploso durante il soggiorno del calciatore in, quando il suo nome era finito al centro delladopo un controllo effettuato dalla polizia stradale di Sydney.

CREMONA, ITALIA - 29 AGOSTO: Cristian Volpato dell'US Sassuolo in azione durante la partita di Serie A tra US Cremonese e US Sassuolo Calcio allo Stadio Giovanni Zini il 29 agosto 2025 a Cremona, Italia. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Immagini)

Volpato, la ricostruzione della vicenda di Sydney

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Gli esami di conferma escludono la positività

era stato fermato due volte nella stessa notte per eccesso di velocità sulle strade di, in Australia. Nel primo controllo era risultato negativo all', mentre durante il secondo era stato sottoposto ad un test antidroga salivare su strada che aveva evidenziato unapreliminare alla. In seguito al controllo gli era stata contestata anche l'infrazione per eccesso di velocità, con ladella patente internazionale prevista dalla normativa locale, in attesa degli ulteriori accertamenti. Fin da subito, tuttavia, era stato chiarito come il test eseguito sul posto avesse esclusivamente valoree l'esito definitivo sarebbe stato dipeso dalle analisi di laboratorio effettuate sul secondo campione, prelevato dalle autorità australiane.I successivi accertamenti di laboratorio hannola presenza di cocaina nel campione analizzato,quindi la positività emersa dal primo test salivare effettuato durante il controllo stradale. Un risultato che ha permesso di faresulla posizione del giocatore, ridimensionando una vicenda che aveva avuto grande eco mediatico. Il ritorno agli allenamenti con il resto del gruppo neroverde rappresenta ora anche un segnale concreto di normalità sia per il giocatore che per ilstesso, che ora considera chiusa la questione almeno sotto il profilo