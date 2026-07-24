Il centrocampista australiano del Sassuolo è stato fermato dalla polizia a Sydney per un controllo stradale: test preliminare positivo alla cocaina
Genoa, tutti pazzi per Puczka che canta "Per sempre sì"
Doveva essere un'estate per ricaricare le batterie e presentarsi carico alla prossima stagione con il Sassuolo, dopo il Mondiale con l'Australia. Invece, Cristian Volpato si ritrova al centro di una vicenda extracampo molto delicata che potrebbe avere conseguenze anche sul suo futuro in Serie A.
Test positivo: Volpato positivo alla cocainaCristian Volpato è finito sotto i riflettori in Australia dopo essere stato fermato dalla polizia di Sydney durante un controllo stradale. Secondo la ricostruzione diffusa dalle autorità e ripresa dalle principali testate internazionali, il fantasista del Sassuolo sarebbe stato sorpreso mentre viaggiava a 109 km/h su un tratto dell'Anzac Bridge, dove il limite è fissato a 60: nel corso del controllo, il test antidroga preliminare avrebbe dato esito positivo alla cocaina. Gli agenti hanno quindi prelevato un secondo campione di fluido orale, che dovrà essere analizzato per confermare l'esito del primo accertamento, ma nel frattempo, la patente di Volpato è stata sospesa. Il giocatore non è stato incriminato penalmente e la polizia del New South Wales avrebbe confermato che le verifiche sono ancora in corso.
Due controlli nella stessa notte: patente sospesaLe ricostruzioni pubblicate dalla stampa australiana aggiungono un ulteriore dettaglio. Circa due ore prima del controllo che ha portato al test antidroga, Volpato era già stato fermato per un precedente eccesso di velocità sullo stesso ponte, ma in quell'occasione il calciatore aveva superato l'alcoltest risultando negativo, ma è stato comunque multato per aver oltrepassato il limite consentito. Dopo il secondo episodio, è scattata la sospensione della patente internazionale per sei mesi, provvedimento amministrativo previsto dalla normativa locale.
Caricamento post Instagram...
Dal Mondiale con l'Australia al futuro con il SassuoloLa vicenda arriva in un momento particolarmente delicato della carriera del classe 2003. Dopo aver scelto di rappresentare l'Australia al Campionato del Mondo, rinunciando definitivamente all'Italia, Volpato ha preso parte a tre gare del torneo, confermando qualità tecniche e personalità, contribuendo al cammino della nazionale australiana fino all'eliminazione ai sedicesimi contro l'Egitto. Ora l'attenzione si sposta al Sassuolo, dove Volpato è atteso per l'inizio della nuova stagione: il club emiliano non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, mentre resta da capire se gli sviluppi dell'indagine potranno incidere sul suo futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
Juventus, Dibu Martinez in salita: prendono piede le alternative per la porta bianconera
Serie A
Napoli, intervento riuscito per Buongiorno e l'esito degli esami per Lucca
Calcio Estero
Il presidente Milei difende l'Argentina: "Le critiche? Ci invidiano!"
Calcio Estero
Mondiale 2026, la Top XI della Premier League
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti