Doveva essere un'estate per ricaricare le batterie e presentarsi carico alla prossima stagione con il Sassuolo, dopo il Mondiale con l'Australia. Invece, Cristian Volpato si ritrova al centro di una vicenda extracampo molto delicata che potrebbe avere conseguenze anche sul suo futuro in Serie A.

Test positivo: Volpato positivo alla cocaina

è finito sotto i riflettori in Australia dopo essere stato fermato dalladi Sydney durante un controllo stradale. Secondo la ricostruzione diffusa dalle autorità e ripresa dalle principali testate internazionali, il fantasista delsarebbe stato sorpreso mentre viaggiava asu un tratto dell'Anzac Bridge, dove il limite è fissato a 60: nel corso del controllo, ilpreliminare avrebbe dato esito positivo alla. Gli agenti hanno quindi prelevato un secondo campione di fluido orale, che dovrà essere analizzato per confermare l'esito del primo accertamento, ma nel frattempo, la patente di Volpato è stata sospesa. Il giocatore non è stato incriminato penalmente e la polizia del New South Wales avrebbe confermato che lesono ancora in corso.

SASSUOLO, ITALIA - 15 MARZO: Cristian Volpato degli US Sassuolo guarda durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Bologna FC 1909 al Mapei Stadium Citta del Tricolore il 15 marzo 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Due controlli nella stessa notte: patente sospesa

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Dal Mondiale con l'Australia al futuro con il Sassuolo

Le ricostruzioni pubblicate dalla stampa australiana aggiungono un ulteriore dettaglio. Circa due ore prima del controllo che ha portato al test antidroga,era già stato fermato per un precedentesullo stesso ponte, ma in quell'occasione il calciatore aveva superato l'alcoltest risultando, ma è stato comunque multato per aver oltrepassato il limite consentito. Dopo il secondo episodio, è scattata ladella patente internazionale per sei mesi, provvedimento amministrativo previsto dalla normativa locale.La vicenda arriva in un momento particolarmente delicato della carriera del classe 2003. Dopo aver scelto di rappresentare l'al Campionato del Mondo, rinunciando definitivamente all'Italia,ha preso parte a tre gare del torneo, confermando qualità tecniche e personalità, contribuendo al cammino della nazionale australiana fino all'eliminazione ai sedicesimi contro l'. Ora l'attenzione si sposta al, dove Volpato è atteso per l'inizio della nuova stagione: il club emiliano non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, mentre resta da capire se glidell'indagine potranno incidere sul suo