Operazione perfettamente riuscita per Buongiorno, mentre Lucca ha riportato una distrazione di basso grado alla caviglia
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Aggiornamenti in casa Napoli. Nelle ultime ore, il club azzurro ha rilasciato una nota ufficiale all'interno della quale venivano fornite importanti informazioni sulle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca: operazione riuscita per il difensore e distrazione di basso grado per l'attaccante.
Napoli, operazione riuscita per Alessandro BuongiornoAttraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canale d'informazione, il Napoli ha aggiornato sulle condizioni di Alessandro Buongiorno dopo l'infortunio al ginocchio scrivendo: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro".
Continuando, il club azzurro ha precisato che l'intervento chirurgico è perfettamente riuscito e che, successivamente, il difensore ex Torino inizierà la riabilitazione: "L'operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione". Come annunciato anche dal giocatore stesso attraverso un post sui propri canali social, Alessandro Buongiorno dovrà dunque star fermo per diverso tempo. Le tempistiche parlano di 2/3 mesi di stop, con possibile rientro dopo la sosta di settembre.
L'esito degli esami di Lorenzo LuccaAll'interno del comunicato ufficiale, il Napoli ha avuto modo di render noto anche gli esiti degli esami strumentali di Lorenzo Lucca comunicando: "Dopo l'infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore".
Le condizioni di Buongiorno e Lucca👇https://t.co/Wo3copnLiZ— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 23, 2026
L'ex attaccante dell'Udinese ha rimediato l'infortunio alla caviglia all'85' minuto dell'amichevole tra Napoli e Arezzo, persa per 3-1 dalla formazione partenopea, e, per ciò che concerne i tempi di recupero, la stampa italiana parla di uno stop di due settimane anche se, ovviamente, le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.
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