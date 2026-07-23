I tifosi del Boca Juniors lo sanno bene: trattenere Exequiel Zeballos a Buenos Aires sembra diventata un'impresa impossibile. Il ragazzo ha la testa e il cuore già proiettati al calcio europeo, e l'asse Zeballos Napoli si sta scaldando a vista d'occhio. Come riporta TYC Sport, tra la società azzurra e la dirigenza degli "Xeneizes" i contatti si sono fatti fitti, diretti, con la chiara intenzione di trovare la quadra sul prezzo del cartellino e chiudere il cerchio prima possibile.

Zeballos Napoli: un accordo già in tasca e la strategia dei club

Diciamoci la verità: con il giocatore il Napoli ha praticamente sistemato ogni dettaglio da tempo. Il vero scoglio, finora, è stato trovare un punto d'incontro con il Boca . Gli azzurri avevano messo sul piatto una prima offerta da circaper l'intero cartellino, ricevendo una prima risposta tiepida.

Eppure, l'atmosfera tra le parti resta distesa e improntata al rettilineo finale. Il motivo è semplice e gioca tutto a favore del club italiano: il contratto del Changuito scade a fine dicembre. Questo significa che la temibile clausola da 15 milioni è diventata carta straccia e il rischio per gli argentini di perderlo a zero a gennaio è fin troppo reale. Una prospettiva che ha spinto il club di Buenos Aires ad ammorbidire le pretese economiche.

Gratitudine e valigie: perché il trasferimento si farà (a meno di clamorose sorprese)

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A fare la differenza in questa trattativa c'è anche. Chi vive da vicino l'ambiente attorno al ventiquattrenne di Santiago del Estero lo conferma: Zeballos non ha alcuna intenzione di voltare le spalle al club che lo ha lanciato lasciandolo a parametro zero. Vuole che al Boca vada unimportante come segno di ringraziamento. Nessuno, sponda Napoli o sponda Buenos Aires, ha intenzione di tirare la corda fino a gennaio.I segnali d'addio, del resto, si vedono chiaramente anche dentro al campo. Nonostante abbia svolto tutta la preparazione estiva con il gruppo, il giocatore ha parlato chiaramente con il tecnicospiegandogli senza troppi giri di parole di non voler rinnovare. Risultato? Escluso daiper la Copa Argentina e depennato dalla lista per la Sudamericana. A meno di ribaltoni clamorosi dell'ultimo minuto, il futuro del talentuoso esterno argentino parla decisamente italiano.