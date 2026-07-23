Fermín López supera il grave infortunio muscolare e torna ad allenarsi in gruppo con il Barcellona. Il centrocampista punta al ritiro estivo in Inghilterra

Francesco Intorre
Fermín López Barcellona

Il Barcellona si stringe attorno a Fermin Lopez: il giocatore riceve un'accoglienza calorosa al centro sportivo

Fermín López vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo aver vissuto uno dei periodi più difficili dell'intera sua carriera agonistica. Il talentuoso centrocampista spagnolo, proprio durante il tratto finale della scorsa stagione con la maglia del Barcellona, ha patito un gravissimo infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo drammatico imprevisto fisico gli ha impedito di partecipare al Mondiale 2026. Luis de la Fuente aveva già preconvocato il ragazzo, ma la lesione ha cambiato drasticamente tutte le carte in tavola. Oggi, dopo diverse lunghe settimane di duro recupero e un lavoro certosino per evitare spiacevoli ricadute, il centrocampista blaugrana confida fortemente di raggiungere la forma perfetta in tempo per l'inizio del calendario ufficiale.

Fermín López Barcellona

Il piano individualizzato e la finale a stelle e strisce

Durante questi mesi di stop forzato, lo staff medico catalano ha lavorato a stretto contatto con la giovane promessa per garantire un reintegro totale. Fermín ha seguito alla lettera un piano di recupero totalmente individualizzato, concordato insieme ai medici e ai preparatori fisici del club. I professionisti blaugrana hanno gestito i carichi di lavoro senza alcuna fretta, permettendo alla lesione muscolare di cicatrizzare completamente prima del definitivo rientro in campo. Durante questo delicato periodo, il giocatore ha dimostrato una forza mentale pazzesca e non ha mai perso il sorriso. La tremenda delusione per il Mondiale sfumato non ha scalfito il suo entusiasmo. Il ragazzo ha persino preso un volo per gli Stati Uniti, tifando a perdifiato per la sua Spagna nella finalissima contro l'Argentina.

Fermín López Barcellona
BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Fermin Lopez del FC Barcelona corre con il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il rientro in gruppo e lo stage britannico

Adesso il centrocampista andaluso si allena già regolarmente con i compagni durante le primissime sessioni di preparazione estiva. Il tecnico Hansi Flick osserva con enorme attenzione il rientro del talento e segue la sua evoluzione fisica fin nel minimo dettaglio. I progressi procedono esattamente secondo i piani e le sensazioni sul prato verde migliorano costantemente sessione dopo sessione. Il canterano ha fissato un obiettivo imminente, ovvero quello di partecipare al ritiro internazionale che il Barça svolgerà in Inghilterra dal 27 luglio al 3 agosto. Fermín intende ritrovare subito il ritmo partita e spera di scendere in campo per macinare minuti preziosi durante i test amichevoli in terra britannica, pronto a riprendersi il centrocampo blaugrana.

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