Fermín López vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo aver vissuto uno dei periodi più difficili dell'intera sua carriera agonistica. Il talentuoso centrocampista spagnolo, proprio durante il tratto finale della scorsa stagione con la maglia del Barcellona, ha patito un gravissimo infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo drammatico imprevisto fisico gli ha impedito di partecipare al Mondiale 2026. Luis de la Fuente aveva già preconvocato il ragazzo, ma la lesione ha cambiato drasticamente tutte le carte in tavola. Oggi, dopo diverse lunghe settimane di duro recupero e un lavoro certosino per evitare spiacevoli ricadute, il centrocampista blaugrana confida fortemente di raggiungere la forma perfetta in tempo per l'inizio del calendario ufficiale.

Il piano individualizzato e la finale a stelle e strisce

Durante questi mesi diforzato, lo staff medico catalano ha lavorato a strettocon la giovane promessa per garantire untotale.ha seguito alla lettera un piano ditotalmente individualizzato, concordato insieme aie ai preparatori fisici del club. I professionisti blaugrana hanno gestito i carichi di lavoro senza alcuna fretta, permettendo allamuscolare di cicatrizzare completamente prima del definitivoin campo. Durante questo delicato periodo, il giocatore ha dimostrato una forzapazzesca e non ha mai perso il. La tremenda delusione per ilsfumato non ha scalfito il suo entusiasmo. Il ragazzo ha persino preso un volo per gli, tifando a perdifiato per la sua Spagna nella finalissima contro

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Fermin Lopez del FC Barcelona corre con il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il rientro in gruppo e lo stage britannico

Adesso il centrocampista andaluso si allena già regolarmente con idurante le primissime sessioni diestiva. Il tecnico Hansiosserva con enorme attenzione ildel talento e segue la sua evoluzione fisica fin nel minimo dettaglio. I progressi procedono esattamente secondo i piani e lesul prato verde migliorano costantemente sessione dopo sessione. Il canterano ha fissato unimminente, ovvero quello di partecipare alinternazionale che ilsvolgerà indal 27 luglio al 3 agosto.intende ritrovare subito il ritmo partita e spera di scendere in campo per macinarepreziosi durante i test amichevoli in terra britannica, pronto a riprendersi il centrocampo blaugrana.