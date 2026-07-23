Continua il grande calciomercato del Venezia. Il club lagunare, deciso a lottare con le unghie e con i denti pur di rimanere nella massima divisione del calcio italiano, ha messo a segno il suo tredicesimo colpo di mercato portando nel capoluogo veneto Akor Adams, attaccante nigeriano in arrivo dal Siviglia. L'acquisto rappresenta l'operazione di mercato più costosa nella storia del club lagunare, con ben 23 milioni di euro (secondo quanto riportato da Sky Sport) e, nelle ore precedenti, il Venezia ha reso ufficiale il trasferimento con una nota ufficiale.

Il comunicato del Venezia

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, il Venezia ha annunciato l'arrivo in squadra Akor Adams scrivendo:"Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia FC le prestazioni sportive dell’attaccante Akor Adams".

SIVIGLIA, SPAGNA - 08 MARZO: Akor Adams del Sevilla FC festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra il Sevilla FC e il Rayo Vallecano de Madrid all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan l'8 marzo 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Quanto al contratto firmato dall'ormai ex Siviglia, il club lagunare ha sottolineato: "Adams, classe 2000, ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30/06/2030. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Jamba Academy, l’attaccante nigeriano ha esordito tra i professionisti nel 2018 con il Sogndal IL, in Norvegia, dove ha collezionato 56 presenze realizzando 16 gol e 6 assist. Nella stagione 2021/22 si trasferisce al Lillestrøm SK, con cui totalizza 50 presenze condite da 28 gol e 7 assist, oltre a una presenza nelle qualificazioni di UEFA Europa Conference League e 2 reti in una partita con la seconda squadra. Nell’estate 2023 approda in Francia al Montpellier HSC, dove registra 13 gol e 5 assist in 49 presenze. Nel gennaio 2025 passa al Siviglia FC, club con il quale chiude la sua esperienza con 10 gol e 4 assist in 37 partite complessive. Con la nazionale nigeriana ha collezionato 2 presenze con l’Under 20 e 15 presenze con la nazionale maggiore, con 6 reti all’attivo".

Le prime dichiarazioni di Akor Adams

All'interno del comunicato, sono anche arrivate le prime parole di Adams da giocatore del Venezia: "“Ho scelto di venire qui perché vedo lo straordinario progetto che il Venezia sta costruendo e voglio dare il mio contributo per scriverne un nuovo capitolo della storia. Ai tifosi voglio dire che quello che riescono a creare in un posto così speciale è davvero incredibile. L'energia e la passione che trasmettono sono uniche. Ho visto tanti video delle partite e mi ha colpito il loro sostegno costante.".

Infine, il calciatore nigeriano ha chiuso il suo intervento rimarcando l'obiettivo del club arancioneroverde: "Credo che questa squadra meriti di stare in Serie A. È la categoria che le appartiene, anche per l'affetto e la vicinanza che i tifosi hanno sempre dimostrato nel corso degli anni. Sono fedeli, appassionati e non fanno mai mancare il loro supporto. Sono orgoglioso di poter entrare a far parte di tutto questo".