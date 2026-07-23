A poco meno di un mese dall'inizio della nuova stagione, il Bologna continua la preparazione nel ritiro di Valles sotto la guida del nuovo allenatore Domenico Tedesco. Tra i protagonisti della conferenza stampa c'è stato Lorenzo De Silvestri, difensore e punto di riferimento dello spogliatoio rossoblù, che ha tracciato un bilancio dei primi giorni di lavoro, soffermandosi sul rapporto con il nuovo tecnico, sul proprio futuro, su quello della Nazionale italiana e sul rinnovo di Riccardo Orsolini.

Ritiro Bologna: le parole di De Silvestri

Il Bologna si prepara ad affrontare una stagione didopo gli straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni. A guidare il gruppo rossoblù resta una delle figure più rappresentative dello spogliatoio: Lorenzo De Silvestri. Il capitano è intervenuto ai microfoni didal ritiro estivo, iniziando parlando del nuovo progetto targato Domenico Tedesco: "Il Mister ci stae noi ci mettiamo a. Il gruppo si sta amalgamando con lui".

ROMA, ITALIA - 14 MAGGIO: Lorenzo De Silvestri del Bologna bacia il trofeo della Coppa Italia dopo la vittoria della squadra nella finale di Coppa Italia tra AC Milan e Bologna allo Stadio Olimpico il 14 maggio 2025 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi/Getty Images)

Successivamente ha parlato della nuova stagione, piena di novità: "C'è un nuovo staff tecnico, con un allenatore giovane ma con esperienza internazionale. C'è una base importante di giocatori: ci conosciamo da tre o quattro stagioni. Ogni anno è stato positivo: dalla Champions League, alla vittoria in Coppa Italia, ai quarti di Europa League".

Ha poi parlato della situazione di Orsolini, protagonista assoluto nelle ultime stagioni rossoblù: "Ne ha parlato anche l'amministratore delegato ed è stato chiaro. Riccardo è un ragazzo umile e alla mano. Da otto anni e mezzo è da noi, è una bandiera. L'AD ha detto che sono vicini e spero a breve si annunci il rinnovo".

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Dopo ha parlato invece della sua situazione: "Ogni anno, verso la fine della stagione, faccio undi come sto fisicamente e psicologicamente e ci confrontiamo con il club. Sto andando avanti dida qualche anno., al mattino sono felice di andare al campo. Questo mi ha fatto scegliere, insieme al club e al nuovo allenatore.e sento di poter tanto. So di avere 38 anni e cerco di nasconderli un pò".

Infine si è espresso su Pep Guardiola come possibile nuovo ct della Nazionale italiana: "Stiamo parlando di uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. Bisogna avere fiducia nel presidente Malagó e in Maldini e Leonardo, credo a breve troveranno l'allenatore adeguato".