Lorenzo De Silvestri ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il ritiro del Bologna a Valles.
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A poco meno di un mese dall'inizio della nuova stagione, il Bologna continua la preparazione nel ritiro di Valles sotto la guida del nuovo allenatore Domenico Tedesco. Tra i protagonisti della conferenza stampa c'è stato Lorenzo De Silvestri, difensore e punto di riferimento dello spogliatoio rossoblù, che ha tracciato un bilancio dei primi giorni di lavoro, soffermandosi sul rapporto con il nuovo tecnico, sul proprio futuro, su quello della Nazionale italiana e sul rinnovo di Riccardo Orsolini.
Ritiro Bologna: le parole di De SilvestriIl Bologna si prepara ad affrontare una stagione di grandi aspettative dopo gli straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni. A guidare il gruppo rossoblù resta una delle figure più rappresentative dello spogliatoio: Lorenzo De Silvestri. Il capitano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro estivo, iniziando parlando del nuovo progetto targato Domenico Tedesco: "Il Mister ci sta insegnando le sue nuove tattiche e noi ci mettiamo a disposizione al 100%. Il gruppo si sta amalgamando con lui".
Successivamente ha parlato della nuova stagione, piena di novità: "C'è un nuovo staff tecnico, con un allenatore giovane ma con esperienza internazionale. C'è una base importante di giocatori: ci conosciamo da tre o quattro stagioni. Ogni anno è stato positivo: dalla Champions League, alla vittoria in Coppa Italia, ai quarti di Europa League".
Ha poi parlato della situazione di Orsolini, protagonista assoluto nelle ultime stagioni rossoblù: "Ne ha parlato anche l'amministratore delegato ed è stato chiaro. Riccardo è un ragazzo umile e alla mano. Da otto anni e mezzo è da noi, è una bandiera. L'AD ha detto che sono vicini e spero a breve si annunci il rinnovo".
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Infine si è espresso su Pep Guardiola come possibile nuovo ct della Nazionale italiana: "Stiamo parlando di uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. Bisogna avere fiducia nel presidente Malagó e in Maldini e Leonardo, credo a breve troveranno l'allenatore adeguato".
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