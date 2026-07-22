Dopo neanche una settimana dall'inizio del ritiro, il Napoli di Massimiliano Allegri ha disputato un primo test amichevole contro l'Arezzo. Il ko non preoccupa.
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Il Napoli di Massimiliano Allegri è sceso in campo quest'oggi per il primo test amichevole del ritiro prestagione. Non è stata certamente brillantissima la prestazione degli azzurri contro l'Arezzo, ma occorre tener presenti molte attenuanti. La condizione non può essere ottimale e Matteo Politano ne ha parlato a margine della sfida con i toscani.
Napoli, primo ko per Allegri. Politano: "Arezzo bestia nera"Allegri ha schierato in campo il Napoli con un 4-3-3, con alcuni giocatori importanti dal primo minuto, quali Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Hojlund ed Alisson Santos. Pur con un buona percentuale di possesso palla e delle occasioni create, gli azzurri non sono parsi cinici. Soprattutto, molti problemi sembrano sussistere in difesa, con i gol subiti che certamente verranno analizzati dall'allenatore. Marcatore dell'incontro per il Napoli è stato Matteo Politano. L'ex Sassuolo e Inter è intervenuto ai microfoni di SkySport, spiegando le prime impressioni a seguito del test amichevole.
Di seguito le sue parole: "L'Arezzo è la nostra bestia nera... ma c'è tempo come ho ricordato: ci sono diversi giorni di ritiro a disposizione e dobbiamo lavorare molto". A proposito di lavoro, resta da capire se il Napoli continuerà a giocare con il modulo del 4-3-3 avvistato oggi, oppure se ci saranno nuovi accorgimenti tattici: "Dipenderà dalle decisioni del mister. Sarà lui a pensarci, dal nostro canto sappiamo adattarci a ogni modulo e lo abbiamo dimostrato".
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