Dopo neanche una settimana dall'inizio del ritiro, il Napoli di Massimiliano Allegri ha disputato un primo test amichevole contro l'Arezzo. Il ko non preoccupa.

Francesco Lovino
De Laurentiis Napoli

De Laurentiis e la prima visita allo store del Napoli a Dimaro

Il Napoli di Massimiliano Allegri è sceso in campo quest'oggi per il primo test amichevole del ritiro prestagione. Non è stata certamente brillantissima la prestazione degli azzurri contro l'Arezzo, ma occorre tener presenti molte attenuanti. La condizione non può essere ottimale e Matteo Politano ne ha parlato a margine della sfida con i toscani.

Napoli, primo ko per Allegri. Politano: "Arezzo bestia nera"

Allegri ha schierato in campo il Napoli con un 4-3-3, con alcuni giocatori importanti dal primo minuto, quali Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Hojlund ed Alisson Santos. Pur con un buona percentuale di possesso palla e delle occasioni create, gli azzurri non sono parsi cinici. Soprattutto, molti problemi sembrano sussistere in difesa, con i gol subiti che certamente verranno analizzati dall'allenatore. Marcatore dell'incontro per il Napoli è stato Matteo Politano. L'ex Sassuolo e Inter è intervenuto ai microfoni di SkySport, spiegando le prime impressioni a seguito del test amichevole.
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DIMARO, ITALIA - 22 LUGLIO: Matteo Politano del SSC Napoli segna un gol durante l'amichevole di preparazione tra SSC Napoli e SS Arezzo all'Arena SKI.IT il 22 luglio 2026 a Dimaro, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Di seguito le sue parole: "L'Arezzo è la nostra bestia nera... ma c'è tempo come ho ricordato: ci sono diversi giorni di ritiro a disposizione e dobbiamo lavorare molto". A proposito di lavoro, resta da capire se il Napoli continuerà a giocare con il modulo del 4-3-3 avvistato oggi, oppure se ci saranno nuovi accorgimenti tattici: "Dipenderà dalle decisioni del mister. Sarà lui a pensarci, dal nostro canto sappiamo adattarci a ogni modulo e lo abbiamo dimostrato".

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Uno degli aspetti più evidenti dai primi giorni di ritiro è stato l'intenso lavoro col pallone. Di sicuro questa è stata una differenza netta rispetto alle preparazioni di Conte che puntava molto sulla condizione atletica: "Stiamo comunque lavorando (a secco ndr)", ha replicato Politano. Ancora sul tema: "Magari lo facciamo su distanze più corte rispetto a Conte, ma ogni allenatore sceglie come gestire le sedute. Valuteremo tra un mese l'operato". Infine, Politano si è soffermato sui primi giorni di ritiro, confermando un certo ottimismo: "Sono assolutamente positivo. Questo gruppo ha valore e lo abbiamo dimostrato: qualcuno è tornato da esperienze in prestito, credo che costruiremo qualcosa di importante".

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