Il Napoli di Massimiliano Allegri è sceso in campo quest'oggi per il primo test amichevole del ritiro prestagione. Non è stata certamente brillantissima la prestazione degli azzurri contro l'Arezzo, ma occorre tener presenti molte attenuanti. La condizione non può essere ottimale e Matteo Politano ne ha parlato a margine della sfida con i toscani.

Napoli, primo ko per Allegri. Politano: "Arezzo bestia nera"

Allegri ha schierato in campo il Napoli con un 4-3-3, con alcuni giocatori importanti dal primo minuto, quali Meret , Di Lorenzo, Rrahmani,ed Alisson Santos. Pur con un buona percentuale di possesso palla e delle occasioni create, gli azzurri non sono parsi cinici. Soprattutto, molti problemi sembrano sussistere in difesa, con i gol subiti che certamente verranno analizzati dall'allenatore. Marcatore dell'incontro per il Napoli è stato. L'ex Sassuolo e Inter è intervenuto ai microfoni di SkySport, spiegando le prime impressioni a seguito del test amichevole.

DIMARO, ITALIA - 22 LUGLIO: Matteo Politano del SSC Napoli segna un gol durante l'amichevole di preparazione tra SSC Napoli e SS Arezzo all'Arena SKI.IT il 22 luglio 2026 a Dimaro, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Di seguito le sue parole: "L'Arezzo è la nostra bestia nera... ma c'è tempo come ho ricordato: ci sono diversi giorni di ritiro a disposizione e dobbiamo lavorare molto". A proposito di lavoro, resta da capire se il Napoli continuerà a giocare con il modulo del 4-3-3 avvistato oggi, oppure se ci saranno nuovi accorgimenti tattici: "Dipenderà dalle decisioni del mister. Sarà lui a pensarci, dal nostro canto sappiamo adattarci a ogni modulo e lo abbiamo dimostrato".

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Uno degli aspetti più evidenti dai primi giorni di ritiro è stato l'intenso. Di sicuro questa è stata una differenza netta rispetto alle preparazioni di Conte che puntava molto sulla condizione atletica: "Stiamo comunque lavorando (a secco ndr)", ha replicato Politano. Ancora sul tema: ", ma ogni allenatore sceglie come gestire le sedute. Valuteremo tra un mese l'operato". Infine, Politano si è soffermato sui primi giorni di ritiro, confermando un certo ottimismo: "Questo gruppo ha valore e lo abbiamo dimostrato: qualcuno è tornato da esperienze in prestito, credo che costruiremo qualcosa di importante".