Il Napoli sta intensificando il lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri. Archiviato il mondiale, il calciomercato estivo potrà finalmente entrare nel vivo e l'attenzione degli azzurri è posta sulle cessioni. Vendere alcuni calciatori che non rientrano nel progetto significherebbe avere poi finanze da investire nel mercato in entrata. Alex Meret era stato individuato come un profilo non centrale nei piani, ma il ragazzo non pare propenso ad abbandonare il capoluogo campano.

Napoli, senti Meret: "Io via? Qui mi trovo molto bene"

Il mercato del Napoli fin qui non ha regalato alcun movimento degno di nota. Gli oltre 66 milioni di euro spesi in quest'estate, infatti, sono dovuti ai riscatti di calciatori che già risultavano in rosa l'anno scorso: Rasmus, Alissone Vanja. Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis aveva chiesto espressamente che ci fossero prima dei movimenti in uscita. Solo una volta portati a compimento questi ultimi, si sarebbe potuto parlare di acquisti.

DIMARO, ITALIA - 19 LUGLIO: Alex Meret della SSC Napoli in azione durante una sessione di allenamento al ritiro pre-stagionale del club il 19 luglio 2026 a Dimaro, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Massimiliano Allegri ha sempre desiderato avere nelle sue squadre portieri di assoluto livello, da Buffon a Maignan, passando per Szczesny. Per lui la difesa ha sempre avuto un occhio di riguardo e l'unico calciatore non di movimento non può essere scelto a caso. Sin dal suo arrivo, proprio per questo motivo, Meret e Milinkovic hanno visto traballare vistosamente il loro futuro. Si era anche parlato, non a caso, di Vicario del Tottenham in orbita partenopea.

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Ebbene, ogni voce sul suo futuro è stata spazzata via dal diretto interessato. Alex Meret non intende muoversi da Napoli. Incalzato sul tema da RadioKissKiss, non ha fatto nulla per nascondere la sua volontà di rimettersi in discussione con la maglia azzurra del Napoli. Di seguito le sue parole: "e se dovessi avvertire la fiducia di mister e società non ho problemi a continuare un'avventura bellissima come questa. E, mi sento carico e intendo fare bene come tutti gli altri".