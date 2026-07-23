Il Napoli sta preparando la stagione 2026/27, come da consuetudine, a Dimaro. In un'annata così importante per il club partenopeo, atteso dal centenario, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno deciso di affidare le chiavi della panchina a Max Allegri. Proprio dal ritiro in Trentino, il direttore sportivo Manna ha tenuto una conferenza stampa, in cui ha fatto il punto sulle dinamiche di mercato e della rosa.

Il futuro di Lukaku e De Bruyne

L'ex volto dellaha parlato del futuro, tutt'altro che delineato, dei due belgi, impegnati fino a pochi giorni fa al Mondiale negli States: "Lukaku è in vacanza, sappiamo cosa ha passato a livello professionale ed umano, è reduce da un buon Mondiale e. Abbiamo investito tanto su Hojlund e vanno collimate le cose".

"De Bruyne l’anno scorso ha sposato questo progetto firmando un biennale più opzione. Non vedo la necessità di vedere cosa decide o cosa non decide. Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ha parlato con lui come non ha fatto con nessun altro. Quando arriverà si metterà a disposizione. Ha avuto un’annata travagliata, è stato un investimento importante in termini economici e di appeal, ha reso meno di quanto potesse dare ma è un ragazzo intelligente. Non ho gradito sue dichiarazioni ma ne riparleremo. Kevin fa parte del progetto".

TURIN, ITALY - OCTOBER 07: Romelu Lukaku del Belgio festeggia con Kevin De Bruyne dopo aver segnato il secondo gol della loro squadra durante la semifinale della UEFA Nations League 2021 tra Belgio e Francia allo Juventus Stadium il 7 ottobre 2021 a Torino, Italia. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Sul brutto infortunio di Buongiorno, costretto a ricorrere a un intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, Manna ha specificato: “L’infortunio di Buongiorno ci ha colto alla sprovvista perché pensavano di essere coperti nel ruolo con cinque centrali più Olivera. Dovremo riavere in gruppo verso la fine di Castel di Sangro Beukema, vediamo la sua evoluzione, aspettiamo Olivera e facciamo considerazioni senza fretta.

Nel corso della conferenza stampa da Dimaro 2026, il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato del futuro di Kevin De Bruyne 👀



Queste le parole dell'uomo mercato dei partenopei: sentite qui! 👇#sscnapoli #debruyne #manna pic.twitter.com/jzWeXmnIR1 — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) July 23, 2026

E sul mercato?

Nella seconda parte della conferenza stampa, il direttore sportivo Azzurro, ha risposto alle domande inerenti il calciomercato, partendo dal vice: "C’è il tormentone del vice Di Lorenzo da un anno e mezzo. C’èin rosa che. Abbiamo lavorato per trovare soluzione, ricordate che c’è una lista e dobbiamo fare scelte basate su questa.è un prospetto interessante come altri in Italia, rispetta i nostri parametri. In quella posizione abbiamo uno dei calciatori più importanti del Napoli e della Nazionale che gioca tante gare e dobbiamo essere attenti sulle decisioni.".

EMPOLI, ITALY - MARCH 26: Costantino Favasuli dell'Italia U21 in azione durante la partita di qualificazione all'UEFA Under 21 EURO tra Italia U21 e Macedonia del Nord U21 allo Stadio Carlo Castellani il 26 marzo 2026 a Empoli, Italia. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Infine, ha commentato la situazione inerente Zeballos, in forza al Boca Juniors: "Zeballos è un calciatore che mi piace, un calciatore che per via di infortuni ha interrotto un percorso importante. E’ un calciatore forte come ne abbiamo trattati negli ultimi mesi. Ci interessa, se ci saranno le condizioni lo faremo. Se ci aspetteranno, lo aspetteremo, lui come tanti altri. Ora siamo fermi, la situazione di Buongiorno ci ha creato apprensione“.