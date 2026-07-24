La Premier League ha permesso ai tifosi di votare i migliori 11 giocatori del campionato inglese che hanno partecipato Mondiale.
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A pochi giorni dalla conclusione del Mondiale 2026, vinto dalla Spagna in finale contro l'Argentina, anche la Premier League ha voluto celebrare i protagonisti della Coppa del Mondo più grande di sempre. Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, il campionato inglese ha invitato i tifosi a votare la squadra ideale del torneo, composta esclusivamente da calciatori che militano nei club della massima serie inglese. Il risultato è una Top 11 ricca di stelle, con il classico 4-3-3 e con qualche scelta particolare.
La Top 11 del Mondiale della Premier LeagueTra i pali i tifosi hanno premiato Jordan Pickford, protagonista del cammino dell'Inghilterra fino al terzo posto. Il portiere dell'Everton ha chiuso il Mondiale con 19 parate, superando nelle preferenze nomi di assoluto livello come Emiliano Martinez dell'Aston Villa, Bart Verbruggen del Brighton e Alisson del Liverpool.
In difesa trovano spazio Pedro Porro del Tottenham e Lisandro Martínez del Manchester United, ai quali si aggiungono Cristian Romero, altro pilastro della nazionale argentina e difensore degli Spurs, e Djed Spence.
A centrocampo spicca il nome di Rodri, premiato come miglior giocatore del Mondiale e unico componente della Top 11 ufficiale del torneo presente anche nella formazione scelta dai tifosi della Premier League. Insieme al centrocampista del Manchester City trovano posto Elliot Anderson, appena trasferitosi dal Nottingham Forest ai Citizens per circa 116 milioni di sterline dopo un Mondiale di alto livello con l'Inghilterra, e Enzo Fernández del Chelsea, protagonista con l'Argentina nonostante l'espulsione rimediata nella finale persa.
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