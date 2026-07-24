A pochi giorni dalla conclusione del Mondiale 2026, vinto dalla Spagna in finale contro l'Argentina, anche la Premier League ha voluto celebrare i protagonisti della Coppa del Mondo più grande di sempre. Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, il campionato inglese ha invitato i tifosi a votare la squadra ideale del torneo, composta esclusivamente da calciatori che militano nei club della massima serie inglese. Il risultato è una Top 11 ricca di stelle, con il classico 4-3-3 e con qualche scelta particolare.

La Top 11 del Mondiale della Premier League

Tra i pali i tifosi hanno premiato, protagonista del cammino dell'fino al terzo posto. Il portiere dell'ha chiuso il Mondiale con, superando nelle preferenze nomi di assoluto livello comedell'deldel

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 SETTEMBRE: Erling Haaland del Manchester City festeggia il gol del raddoppio della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City FC e Brentford FC all'Etihad Stadium il 14 settembre 2024 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

In difesa trovano spazio Pedro Porro del Tottenham e Lisandro Martínez del Manchester United, ai quali si aggiungono Cristian Romero, altro pilastro della nazionale argentina e difensore degli Spurs, e Djed Spence.

A centrocampo spicca il nome di Rodri, premiato come miglior giocatore del Mondiale e unico componente della Top 11 ufficiale del torneo presente anche nella formazione scelta dai tifosi della Premier League. Insieme al centrocampista del Manchester City trovano posto Elliot Anderson, appena trasferitosi dal Nottingham Forest ai Citizens per circa 116 milioni di sterline dopo un Mondiale di alto livello con l'Inghilterra, e Enzo Fernández del Chelsea, protagonista con l'Argentina nonostante l'espulsione rimediata nella finale persa.

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Nell'attacco non poteva mancare. Il centravanti del Manchester City ha trascinato la Norvegia con, confermandosi uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Sulla fascia destra è stato scelto, autore di una, impresa che lo ha fatto entrare nella storia della nazionale inglese. Completa il tridentedel, trascinatore delcone nuovo miglior marcatore della storia della sua nazionale ai Mondiali.