Il campionato del mondo 2026 è finito da pochi giorni ed è dunque tempo di riepilogare a mente fredda le prestazioni dei giocatori durante l'evento. La Spagna ha trionfato nella finale con l'Argentina per 1-0 grazie alla rete di Ferran Torres nei tempi supplementari. Il percorso degli iberici è stato il più continuo e netto della competizione. L'unica sbavatura è avvenuta durante la prima giornata del torneo, con uno 0-0 contro Capo Verde che aveva prodotto più di qualche nube sulla testa di De La Fuente.

Tuttavia, il CT spagnolo non ha mai messo in discussione i sui principi posizionali e la sua superiorità a centrocampo. Questo lo ha aiutato nel percorso, anche quando ha fatto alcuni accorgimenti come l'inserimento di Fabian Ruiz al posto di Pedri o l'ingresso in pianta stabile di Dani Olmo, oltre che la gestione preziosa di Ferran Torres e Mikel Merino. Tuttavia, nell'undici ideale promosso dalla FIFA non è stato possibile mettere più di 3 giocatori per nazionale, scegliendo attentamente i meritevoli iberici.

La FIFA sceglie la top XI della Coppa del Mondo

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Lo spagnolo Rodri festeggia sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

La Spagna ha basato gran parte del suo dominio nella manifestazione su una fase difensiva ai limiti della perfezione, con un solo gol subito da CDK nei quarti di finale. Cubarsí e Laporte hanno disputato un Mondiale talmente ottimo che presto potrebbero riunirsi sotto il cielo di Barcellona. Il 19enne ha vinto il premio come miglior giovane del torneo, ma non ha passato il taglio dell'XI. Nemmeno Laporte e Unai Simon hanno avuto accesso alla formazione. Tuttavia, i due terzini Pedro Porro e Marc Cucurella sono entrati nell'undici ideale. A completare la difesa, la FIFA ha scelto Vozinha di Capo Verde in porta e la coppia Upamecano-Lisandro Martinez come centrali.

Es que son muy buenos... 😏



🏆 @cucurella3, Rodrigo y Pedro Porro forman parte del 𝗼𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗮𝗹 de la #CopaMundialFIFA.



𝗢𝗿𝗴𝘂𝗹𝗹𝗼𝘀𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗲𝘀.#VamosEspaña pic.twitter.com/jkU9db8TOV — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 22, 2026

A centrocampo, torna la Spagna con l'MVP del torneo ovvero Rodri, insieme a Olise (principale creatore delle meraviglie offensive transalpine) e Bellingham (7 gol in 8 partite, tra cui la doppietta contro la Norvegia ai quarti di finale). Infine, per l'attacco sono stati scelti i top player assoluti del Mondiale: Leo Messi e i suoi 8 gol capaci di trascinare l'Albiceleste in finale, Haaland con le 7 reti che hanno portato la Norvegia quasi in semifinale e infine Mbappé, capocannoniere con 10 gol e divenuto il miglior marcatore della storia dei Mondiali.